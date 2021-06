U Glavaševu slučaju Milanović je birao između morala i zakona

Je li Zoran Milanović iznevjerio svoju predsjedničku funkciju što je Branimiru Glavašu vratio generalski čin i odlikovanja koja su mu bila oduzeta kad je bio pravomoćno osuđen zbog ratnih zločina? Svojedobnu odluku Ive Josipovića nitko nije osporavao: bivši predsjednik samo je realizirao sudsku odluku, i uskratio tadašnjem osuđeniku prava koja bi uživao i dalje da nije bio osuđen za najteža moguća nedjela. Pravna država obavila je svoju ulogu i lišila časti državljanina koji se teško ogriješio o njezine zakone. Tako to rade sve ozbiljne države.

Slučaj završio u ladici

Slučaj Branimira Glavaša ne bi došao pred Zorana Milanovića da dvije najviše sudske instance u Republici Hrvatskoj, Ustavni sud i Vrhovni sud, nisu poništile presude koje su bile usvojene na nižoj razini. U trenutku kad je Josipović donosio svoju odluku, one su bile pravomoćne. Bivšem se predsjedniku, s bilo koje strane gledano, ništa ne može prigovoriti. U toj fazi, Glavaš je bio osuđenik za teške ratne zločine nad građanima srpske nacionalnosti, što njegov položaj čini još složenijim u hrvatskim konstelacijama. U međuvremenu se Glavašev pravni položaj stubokom promijenio: bivši osuđenik proglašen je nevinim, do daljnjega; što s njime? Može li se država praviti da ništa ne zna i da se to nju ne tiče?

Slučaj Branimira Glavaša ne bi došao pred sadašnjega predsjednika ni da Kolinda Grabar-Kitarović nije njegov dosje stavila u ladicu; je li i Milanović mogao tako reagirati i čekati jedan ili drugi kraj? Netko će reći da Branimir Glavaš nije zaslužio predsjedničku pažnju, i izvaditi na stol neke činjenice koje za njegov moralni položaj nisu povoljne: protiv njega podignuta je optužnica za ratne zločine u Osijeku; u prvoj rundi suđenja proglašen je krivim; dok je trajao sudski proces, optuženik je pobjegao u BiH. Nisu to činjenice koje bi zasluživale simpatiju. Ali, država se ne ravna prema emocijama, ona se ravna prema činjenicama i prema vlastitim zakonima. Je li predsjednik Milanović mogao ignorirati da su najviši sudovi u Hrvatskoj oslobodili Glavaša krivnje i da mu država treba vratiti stečevine na isti način na koji mu ih je oduzela?

Jedno je moralna pozicija Branimira Glavaša; s optužbama koje su se vrtjele po sudovima, sa svjedočenjima koja su ih potkrepljivala, nije lako biti u njegovoj koži, čak ni poslije oslobađajućih konačnih presuda. Nešto se, što bi rekao jedan poznati pisac, lijepuz stijenke duše. Nije za Glavašev lik nevažna ni činjenica da je bježao iz zemlje koju je branio, i koja ga je bila osudila, zbog ratnih zločina. Na kraju je najbitnije to da je on slobodan građanin; ako se presumpcija nevinosti proteže na ljude protiv kojih se vodi istraga, ili je dignuta optužnica, onda se mora priznati nevinost ljudima koje je sud oslobodio. Može svatko i dalje misliti da su oni krivi; jedino je meritorno što sud misli.

Ne postoje zakoni za Glavaša i za druge; zakoni su isti za sve. I svi su ljudi jednaki pred zakonima. Šefu države je u opisu posla da osigura ustavnu ravnopravnost svih građana. Valja razumjeti osjetljivost ljudi koji su obiteljski ili politički mogli osjetiti Glavaševu ruku ili ćud. Svoje nezadovoljstvo mogli su uperiti na sudove koji su ukinuli prvu presudu i oslobodili Branimira Glavaša; Milanović je samo realizirao sudsku presudu, kao Ivo Josipović u svoje vrijeme. Možda je i Milanović mogao postupiti kao njegova prethodnica, i ne izazivati javnost koja nema razumijevanja za tu vrstu puzajuće rehabilitacije. Pravnik Josipović ne kaže da je vraćanje čina i odličja nezakonit čin; političar Josipović veli da to ne bi učinio.

Čuvar zakona

Što je mogao Zoran Milanović, ako je htio biti čuvar zakona, kako je obećao pri preuzimanju predsjedničke dužnosti? Postoje neke teške situacije kad treba birati između morala i zakona; Glavašev slučaj spada u tu klasu. Nad njim će i dalje, s generalskim činom ili bez njega, s odlikovanjem ili bez odlikovanja, visjeti moralne sumnje zbog kojih je bio po sudovima, osuđen pa oslobođen. Ali sudovanje nije do kraja završeno: treba li poštovati sud a da to ne bude poštovanje Branimira Glavaša?

