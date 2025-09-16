U demokratskom društvu nitko ne polaže pravo odlučivati o životu i smrti

Dijete bi bilo rođeno, tako je govorio Charlie Kirk, odgovarajući na pitanje bi li podržao svoju desetogodišnju kćer da prekine trudnoću začetu silovanjem. Tema je to iz jedne debatne emisije emitirane točno godinu dana prije ubojstva koje je potvrdilo da je politička smrt u SAD-u češća pojava od slobode govora.
S izjavama istodobno omraženog i slavljenog Kirka nitko se na ovome svijetu ne mora slagati da bi taj isti Kirk zavrijedio život, ali to se počelo zaboravljati jednom kada je u debatnom metaverzumu trebalo odlučiti hoće li se napisati počivao u miru ili zapljeskati ubojici šarenim virtualnim ručicama. Tko onda, u demokratskom društvu, ima moć odlučivati o životu i smrti? Možda će doći kao razočaranje držačima margina i s jedne i s druge strane političkog spektra, ali istina je da na to nitko ne polaže pravo. Uvjeravamo li se da smijemo prekinuti nečiji život zbog razlika koje nas tako duboko dijele, vjerojatno smo odavno izgubili osjećaj da nešto u ovome svijetu možemo promijeniti nabolje. Jer potezanje okidača na krajnje desnog influencera u stvari je izgubljena bitka. Polarizirana trauma opsjeda američko društvo kao bolesno tijelo u redu za transplantaciju, a pitanje je hoće li odumrijeti prije nego što nađe odgovarajućeg donora. Kirk je postao novi mit političara u vrtlogu kulturalne traume. O njegovu ubojstvu moglo bi se raspravljati na ljudskoj razini, ali šteta bi bila kada se upravo na tom tragičnom činu ne bi gradila nova američka povijest. Psiholog Ervin Staub davno je iznio tvrdnju da masovno nasilje stvara traumu i za počinitelja zločina, ali u priči poput ove narativi se ne grade tek oko (navodno) sumanutog muškarca koji je zapucao i čovjeka koji je preminuo. Ubojica je ugravirao mistična slova pod parolom antifašizma, a pokojnik je praktički blaženik koji je živio časnije i od Carla Acutisa, sveca beatificiranog tek nekoliko dana prije vijesti koja je šokirala (a opet i nije toliko) Ameriku i svijet.
Uvjeravamo li se da smijemo prekinuti nečiji život zbog razlika koje nas tako duboko dijele, vjerojatno smo odavno izgubili osjećaj da nešto u ovome svijetu možemo promijeniti nabolje
Komentara 4
Mene zivciraju teorije koje su odma izmisljene od tog da je hologram do da nije onaj mali pucao, sve od ljevice, zidovi ga ubili lol a zanimljivo da nikad nisu otvorili kanal YT ili njegov X racun da vide stae sta je covjek govorio, i kako oni kazu GOVOR MRZNJE im je kad covjek objasni u "bobu" sto se kaze teoloski sve, njima se ne svidja, i nije dio njihove istine i onda kazu GOVOR MRZNJE a bez da znaju definiciju govora mrznje, ti leftardi
ne a tu 'krajnje desnog influencera'. postoje samo ljudi koji govore istinu i onu koji govore neistine.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
General Ante Roso: 'Operaciju Maslenica dogovorio sam s Francuzima, mnogima sam smetao, a Tuta me je pokušao ubiti'
VIDEO Naša pjevačica i kolega iz Srbije više ne skrivaju ljubav! Podijelili romantični trenutak i raznježili fanove
Kamp Zorana Pripuza oslikava sav apsurd pravnog sustava: DIRH naredio rušenje prije dvije godine, a investitor uredio kućice
Želite prijaviti greške?
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Još iz kategorije
Iako ne izgleda tako, političko nasilje u Americi prilično je rijetko
Stručnjaci i analitičari ističu da političko nasilje u zemlji ni izbliza nije kao što je bilo u 1960-ima
Je li Hrvatska uspostavila vojne saveze i zbog 'sigurnosnog kišobrana' nad Balkanom
Strah od hrvatske ugroze, koji šire Vučićevi mediji u Srbiji, besmislen je. Hrvatska je prije 30 godina uspješno okončala obrambeni rat, a u desetljećima nakon toga ostvarila i sve strateške ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u
Kad će Hrvatska reći poslodavcima da je dosta uvoza jeftine radne snage
Posljednjih godina u vrhu smo EU po uvozu radnika iz trećih zemalja u omjeru na broj stanovnika, s tim da se ne zna, osim kroz djelovanje kadrovski slabašnog Državnog inspektorata i sudske postupke koliko je stranih radnika bez dozvole boravka i rada
Italija je ovih dana simbolično okončala Drugi svjetski rat sa Slovenijom, a vrijeme je da ga napokon okonča i s Hrvatskom
Sve je započelo 2004. kada su slovenski diplomati doznali da se slike iz Pirana i Kopra čuvaju u talijanskom arhivu
Giorgio Armani i priča o kaputu, šivanom na Ilici 1934., od sivog rebrastog sukna nabavljenog u Londonu
Prije nekoliko godina Armanijevo se bogatstvo procjenjivalo na 8,3 milijarde dolara, i bio je bogatiji od Silvija Berlusconija. Zaista je u današnje vrijeme čudo da radni čovjek postane bogatiji od razbojnika i političara. Giorgio Armani bio je čestit čovjek
Rat se ne vodi između desnice i ljevice, nego između onih koji za taj rat jesu ili nisu
Glupo je i opasno tvrditi da Kirkovo ubojstvo u Americi znači da se to mora dogoditi i kod nas, jer takvim se komentiranjem radikalizira stvarnost koju nitko ne želi
Atentat na Kirka dio je krvavog niza, ali nikad mase nisu tako likovale
Kršćanstvo počiva na uvjerenju da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da mu dostojanstvo pripada bez obzira na političku ili ideološku oznaku. Sam je Kirk često citirao da su sva ljudska bića "sveta jer nose pečat Stvoritelja" i da bez te premise ni sloboda ni Ustav nemaju smisla.
Za nas su bili teška bijeda, Jugoslavija im je bila simbol napretka, a sad su, oni, a ne mi, ušli u ekskluzivan klub
Zašto nam u vijestima kao udarna vijest nije preneseno da se Poljska upravo pridružila vrlo ekskluzivnom klubu zemalja bilijunaša. U svijetu postoji 20 takvih zemalja
Pozadina SDP-ova obrata: tolerirajući ZDS, brani zvijezdu petokraku
Uvođenjem iznimnih situacija za ZDS stranka poručuje: priznajemo da simbol može imati dvoznačne konotacije, da ga se ne može tumačiti isključivo u kontekstu NDH nego i u kontekstu Domovinskog rata.
Pa očito su mnogi s lijevog spektra prigrlili ideju da oni odlučuju tko ima pravo, a tko nema pravo živjeti. Od abortusa, preko eto, ubojstva do eutanazije. Čak imate na BlueSky natjecanje koga će slijedećeg, na kraju je pobijedio Musk, kako mi se čini. Na početku je vodila Rowling... Toliko o toleranciji i miroljubivosti lijevog spektra.