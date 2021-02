Britanka koja je stravično ubila sina: 'Ja sam Mesija, moram ga žrtvovati'

Stravično ubojstvo 10-godišnjaka Dylana kojeg je ubila njegova majka 40-godišnja Olda Freeman zaprepastio je Veliku Britaniju i još jednom dalo dodatni naglasak na nužnost brige za mentalno zdravlje u vremenu pandemije.

Prije nego što je ubila svojeg sina ona je govorila svojim poznanicima da je 'Mesija' i da treba žrtvovati svojeg sina. Ona je u danima prije ubojstva u tajnosti snimljena kako govori da je njezin posao "žrtvovati svoje voljeno dijete kako bi došlo do ravnoteže u svemiru", prenosi The Sun

Celebrity photographer's ex wife is given indefinite hospital order after she suffocated their autistic son https://t.co/WIC6tvqZbv