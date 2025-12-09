U četvrtak dar uz Večernji - ekskluzivna HNK Zagreb knjižica povodom velikog jubileja

HNK Zagreb kulturna je institucija koja već 130 godina djeluje kao dom umjetnosti i mjesto gdje nastaju nezaboravne predstave, uspomene i izvođačke tradicije koje oblikuju nacionalno kazališno naslijeđe. Kazališne daske HNK-a i danas čuvaju duh generacija umjetnika koji su ga stvarali.

Knjižica na više od 30 stranica daje sažet i zanimljiv pregled povijesti: od temeljnog kamena, izgradnje i svečanog otvorenja zgrade gornjogradskog kazališta, preko umjetničkih djela Vlahe Bukovca i Vjekoslava Karasa, sve do nove scene i novootvorenog HNK 2.

