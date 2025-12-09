Naši Portali
OBAVIJEST ČITATELJIMA

U četvrtak dar uz Večernji - ekskluzivna HNK Zagreb knjižica povodom velikog jubileja

VL
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 16:24

U četvrtak, 11. prosinca, uz Večernji list pronađite i posebno izdanje - knjižicu posvećenu 130. obljetnici otvorenja zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

HNK Zagreb kulturna je institucija koja već 130 godina djeluje kao dom umjetnosti i mjesto gdje nastaju nezaboravne predstave, uspomene i izvođačke tradicije koje oblikuju nacionalno kazališno naslijeđe. Kazališne daske HNK-a i danas čuvaju duh generacija umjetnika koji su ga stvarali.  

Knjižica na više od 30 stranica daje sažet i zanimljiv pregled povijesti: od temeljnog kamena, izgradnje i svečanog otvorenja zgrade gornjogradskog kazališta, preko umjetničkih djela Vlahe Bukovca i Vjekoslava Karasa, sve do nove scene i novootvorenog HNK 2. 

Ne propustite knjižicu na kioscima ekskluzivno u četvrtak 10. prosinca uz svoj Večernji list. 

