U četvrtak dar uz Večernji - ekskluzivna HNK Zagreb knjižica povodom velikog jubileja

HNK Zagreb kulturna je institucija koja već 130 godina djeluje kao dom umjetnosti i mjesto gdje nastaju nezaboravne predstave, uspomene i izvođačke tradicije koje oblikuju nacionalno kazališno naslijeđe. Kazališne daske HNK-a i danas čuvaju duh generacija umjetnika koji su ga stvarali.
Knjižica na više od 30 stranica daje sažet i zanimljiv pregled povijesti: od temeljnog kamena, izgradnje i svečanog otvorenja zgrade gornjogradskog kazališta, preko umjetničkih djela Vlahe Bukovca i Vjekoslava Karasa, sve do nove scene i novootvorenog HNK 2.
Ne propustite knjižicu na kioscima ekskluzivno u četvrtak 10. prosinca uz svoj Večernji list.
