Vrhovni sud odlučuje: Pravda za građane ili pobjeda banaka? Javila se Udruga Franak

Uskoro će prošireno vijeće sastavljeno od 13 sudaca Vrhovnog suda RH odlučiti imaju li građani RH s konvertiranim CHF kreditima pravo na puno obeštećenje ili imaju pravo samo na zatezne kamate. Odlučit će jesu li 30.000 hrvatskih obitelji nebitne i drugorazredne, ili su to obitelji na koje se mora primijeniti pravo Europske unije u potpunosti.

Pravo EU je potpuno jasno i nedvojbeno, a proizlazi prije svega iz presuda Suda EU C-118/17 i C-705/21, u kojima je izrijekom rečeno:

„Potrošači koji su na temelju zakona konvertirali CHF kredite imaju pravo na povrat svega što su banke stekle primjenom ništetnih ugovornih odredaba, ako to konverzijom nije ostvareno, što mora utvrditi nacionalni sud.“

Odluka proširenog vijeća mora biti donesena u skladu s hrvatskim i europskim pravom te u skladu s nalazima sudskih vještačenja!

Sva vještačenja, kojih ima na tisuće, dokazuju sljedeće:

Konverzijom preostale glavnice nisu smanjene na iznose glavnica bez ništetnih odredaba, pa su tako konvertirane glavnice veće za oko 10 % od glavnica bez primjene ništetnih odredaba. Anuiteti nakon konverzije veći su 20 % od anuiteta s početka ugovornog odnosa, umjesto da budu jednaki ili manji od tih početnih anuiteta. Konverzijom potrošačima nisu vraćeni niti preplaćeni iznosi kamata i tečaja niti su plaćene pripadajuće zatezne kamate. Potrošač koji je konvertirao kredit bez punog sudskog obeštećenja na kraju otplaćuje u ukupnom iznosu čak oko 30 % više od potrošača koji nije konvertirao CHF kredit, ali je sudski obeštećen odnosno oko 20 % više, ako bi Vrhovni sud RH na kraju potrošaču s konvertiranim CHF kreditom dosudio samo pravo na zatezne kamate.

Kompromisna odluka o zateznim kamatama diskriminira potrošače s konverzijama!

Puno obeštećenje potrošača s konvertiranim kreditima obveza je koja proizlazi iz presuda Suda EU, iz hrvatskog prava i hrvatskog Ustava!

Preko 90 % prvostupanjskih sudova te 65 % županijskih sudova (11 od 15) potrošačima daje pravo na puno obeštećenje, jer ti sudovi sude u skladu s pravom Unije i prihvaćaju bez zadrške nalaze sudskih vještaka. Svaka drugačija odluka značila bi diskriminaciju potrošača s konvertiranim CHF kreditima u odnosu na potrošače koji nisu konvertirali CHF kredite, ali su dobili puna sudska obeštećenja.

Puno obeštećenje potrošača s konvertiranim kreditima obveza je koja proizlazi iz presuda Suda EU, iz hrvatskog prava i hrvatskog Ustava, iz obveze da nepošteni stjecatelj mora vratiti sve što je primio korištenjem nepoštenih ugovornih odredaba te prije svega iz nedvojbenih sudskih vještačenja koja baš sva dokazuju da potrošači konverzijom nisu dovedeni u ravnotežu prava i obveza s bankama na način kao da nikada nisu ugovorili kredite s ništetnim ugovornim odredbama.

Puno obeštećenje neće i ne može ugroziti bankarski sektor!

Ukupna potencijalna obeštećenja za potrošače s konverzijama iznose oko 1,2 milijarde eura, dok s druge strane bankarski sektor ima ostvarenu neto dobit unazad 10 godina od ukupno 9 milijardi eura, od čega upravo tih 1.2 milijardi eura čini nezakonitu dobit banaka! Valja naglasiti i to da će se ta obeštećenja isplaćivati tijekom 3-4 godine, a ne odmah.

30.000 obitelji s konvertiranim kreditima očekuju presudu utemeljenu na pravu, a ne polovična rješenja!

Odluka proširenog vijeća mora biti donesena u skladu s hrvatskim i europskim pravom te u skladu s nalazima sudskih vještačenja. Sva polovična ili kompromisna rješenja koja nisu u skladu s pravom i koja ignoriraju tisuće nalaza sudskih financijskih vještaka uzrokovat će nepopravljivu štetu za 30.000 hrvatskih obitelji, ali isto tako i ogromnu štetu Republici Hrvatskoj, čiji pravosudni sustav prema raznim izvještajima ne uživa ugled na području Europske unije. Takva kvazi-pravna rješenja koja nemaju nikakvo uporište u pravu i matematici, mogu biti isključivo rezultat političkih kompromisa ili neshvatljivih pokušaja pomaganja nepoštenim bankama, bez ikakva uporišta u pravu i matematičkim izračunima, što u konačnici stvara sustavnu pravnu nesigurnost koja će dugoročno opteretiti i pravni poredak, ali i sve hrvatske građane. Nije isključeno da bi na kraju Republika Hrvatska odgovarala za štetu koju su građanima nanijeli suci Vrhovnog suda RH nepoštovanjem prava EU-a, diskriminacijom 30.000 hrvatskih obitelji te arbitrarnim suđenjem zabranjenim i hrvatskim pravom, i pravom EU-a.

Udruga Franak