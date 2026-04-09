Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
FESTIVAL

Savjetnik trojice američkih predsjednika, Thinkers50 liderica i UN-ova stručnjakinja dolaze na Greencajt

Greencajt festival
Foto: Promo
1/5
VL
Autor
Promo
09.04.2026.
u 14:48

Greencajt festival u svom šestom izdanju dodatno potvrđuje poziciju najrelevantnije regionalne platforme za razgovor o održivosti kao temeljnom okviru poslovanja, okupljajući međunarodne stručnjake koji izravno sudjeluju u oblikovanju globalnih ekonomskih i društvenih trendova. Među ovogodišnjim govornicima ističu se i tri snažna imena koja dolaze iz samog središta globalnih promjena – od Bijele kuće i svjetskih investicija, preko redefiniranja poslovnih modela, do jednog od najvećih izazova današnjice, a to je kako nahraniti planet.

Greencajt festival
Foto: Promo

Jedan od njih je Juan Verde, međunarodno priznat strateg i savjetnik trojice američkih predsjednika za pitanja globalne konkurentnosti i investicija. Kroz svoje predavanje „Where Capital Goes Next“, donosi uvid u to kako se mijenjaju tokovi kapitala i gdje nastaje nova konkurentnost u ekonomiji tranzicije. S iskustvom rada s više od 50 zemalja i najvišim razinama političkog i ekonomskog odlučivanja, Verde otvara pitanje koje danas stoji pred svakim biznisom: kamo kapital ide sljedeće i kako se na vrijeme pozicionirati.

Greencajt festival
Foto: Promo

U Zagreb dolazi i Marga Hoek, jedna od 30 najutjecajnijih svjetskih mislilaca u menadžmentu prema Thinkers50 i trostruka CEO direktorica, koja će na Greencajtu sudjelovati s predavanjem „Business for Good: The New Growth Agenda“. Hoek zagovara novu paradigmu rasta u kojoj profitabilnost i pozitivan utjecaj nisu suprotstavljeni, već međusobno povezani i komplementarni. Njezin pristup temelji se na konkretnim poslovnim modelima koji kompanijama omogućuju prelazak s linearne na kružnu ekonomiju te s fokusa na dioničare prema stvarnom utjecaju na sve dionike.

Greencajt festival
Foto: Promo

Jedan od ključnih izazova današnjice, sigurnost hrane, na Greencajt donosi Gladys H. Morales, globalna voditeljica inovacija u UN-ovom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD). U kontekstu UN-ovog cilja Zero Hunger do 2030. godine, Morales govori o tome kako tehnologija, umjetna inteligencija i nova generacija poljoprivrede mogu odgovoriti na sve nestabilniji prehrambeni sustav. Jer promjene su već vidljive – suše utječu na prinose, oprašivači nestaju, a sezonski ciklusi se pomiču. U predavanju „Disrupt Hunger: Can Innovation Feed the Planet?“, otvorit će pitanje koje više nije daleko ni apstraktno: možemo li osigurati budućnost hrane na vrijeme?

Greencajt festival
Foto: Promo

Tri različite perspektive – kapital, rast i hrana – na Greencajtu će otvoriti temu kako poslovanje može odgovoriti na globalne promjene koje već oblikuju tržište i društvo. Šesto izdanje Greencajta održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2. Early bird ulaznice dostupne su na službenoj web stranici, a više informacija o Greencajt festivalu možete pratiti i na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Ključne riječi
Greencajt festival

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Crypto4me
digitalna sredstva

Licencirani pružatelj kripto usluga crypto4me pojednostavljuje kupnju kriptovaluta

Pružatelj kripto usluga crypto4me je, ubrzo nakon pokretanja svog projekta, predstavio odabrane pakete kriptovaluta koji omogućuju jednostavan ulazak u svijet digitalnih sredstava putem unaprijed pripremljenih strategija. Oni su dizajnirani imajući u vidu različite pristupe i razine rizika, što korisnicima omogućuje da odaberu paket prema svojim preferencijama bez potrebe za kupnjom pojedinačnih kriptovaluta zasebno.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!