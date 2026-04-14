Doktor Zoran Krstonijević osuđen na rad za opće dobro i novčanu kaznu od 19.700 eura

Njih 10 uhićeno je lani u lipnju, USKOK ih je optužio u siječnju ove godine, a za njih devetero postupak je završen, jer je optužnica u odnosu na njih potvrđena, a oni su se odlučili na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Što se tiče one jedne osobe koja nije priznala krivnju, u odnosu na nju optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda je razdvojilo postupak, pa će ta jedina ostati na optuženičkoj klupi. Rezime je to priče oko doktora Zorana Krstonijevića, specijalista opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Kliničke bolnice Sveti Duh kojeg je USKOK, s njegovim suoptuženicima teretio za primanje i davanje mita, zloporabu položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu položaja i ovlasti pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti.

Krstonijević je, prema riječima njegova odvjetnika Mate Matića, priznao krivnju nakon čega je na temelju sporazuma s USKOK-om osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazana od 19.700 eura, oduzima mu se protupravno stečena imovinska korist od 2600 eura, HZZO-u mora vratiti 800 eura. Treba platiti i 500 eura sudskih troškova.

– Riječ je o liječniku kojem je to eksces, koji je do sada neosuđivan pa je USKOK prihvatio da bude osuđen na rad za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazana, a USKOK to dosta dobro radi jer je novčana kazna izuzetno dobar način da se osobama koje su počinile eksces, a prije nisu osuđivane pokaže da su napravile nešto što nisu smjele. I tako se ne opterećuje sustav. Mom klijentu je žao zbog toga što je učinio, a rad za opće dobro će vjerojatno odraditi unutar sustava. Kada gledate ovdje je sporedna novčana skoro deset puta veća od nepripadne koristi koju je on kako oni tvrde pribavio i to je model, kojeg se treba slijediti. Ova presuda trebala bi poslati i poruku jer je najveća kazna koja može biti izrečena novčana kazna – kazao je Matić.

Još je dodao da su ovo teške posljedice za osobu koja je cijeli život ulagala u svoje znanje te, nažalost, završila na optuženičkoj klupi. Krstonijević i dalje radi u bolnici, a prema optužnici on i ostali djela za koja su se teretili činili su od srpnja 2024. do svibnja 2025. u Zagrebu, a u inkriminirano vrijeme Krstonijević je bio liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Kliničke bolnice Sveti Duh. USKOK ga je teretio da se dogovorio s Josipom Krolom i Marijem Lukunićem da će pacijentima koje njih dvojica nađu sačinjavati neistinitu medicinsku dokumentaciju koja im je bila potrebna za razne svrhe. Njih su dvojica za to dobivali određenu novčanu naknadu, a USKOK ih tereti i da je Krstonijević zainteresirane osobe bez obzira na postojeće liste čekanja zaprimao kao pacijente u KBSD te im osiguravao prioritetni termin operativnih zahvata. Te je osobe potom i operirao, dok se Krolo i Lukunić terete da su nakon dogovora s Krstonijevićem upućivali zainteresirane osobe kome da predaju novac.

Krstonijević se teretio i da je Tomislavu Škrlinu za 600 eura izradio neistinitu medicinsku dokumentaciju i omogućio mu da na temelju te dokumentacije zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora. A kako bi se prikrio stvarni razlog neistinite dokumentacije, Škrlinu je bila omogućena dijagnostička pretraga i kontrolni pregled u KBSD-u iako za to nije bilo osnove. Posrednik je bio Krolo, koji je za sebe zadržao 300 eura. Nadalje, Krstonijevića se teretilo i da je preko Krole, Maria Lukunića te jednom prigodom i Blaženke Jurišković, organizirao operacije preko reda za tri osobe, koje su sada također optužene. Svaka od njih ulazak na operacijski stol trebala je platiti po 1000 eura. Prva dvojica platila su po 1000 eura, a od tog novca je Krstonijević sebi dva puta uzeo po 800 eura, dok je ostatak dao Lukuniću koji je bio posrednik. Što se tiče trećeg pacijenta koji je operiran preko reda, on je od dogovorenih 1000 eura liječniku predao 300. Od tih 300, liječnik je 100 eura predao posredniku.

Krstonijević se teretio i da je "pomogao" Barnardi Jedvaj, medicinskoj sestri koju poznaje. I to tako da je njezinu partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna. Razlog je bio godišnji odmor na koji je medicinska sestra željela ići s partnerom. Kako bi prikrio stvarni razlog izdavanja neistinite medicinske dokumentacije Krstonijevića se teretio da je partneru medicinske sestre omogućio dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled, iako za to nije bilo osnove. Teretilo ga se i da je kao liječnik u KBSD-u, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike Via Medica iz Samobora, nakon što je dogovorio obavljanje privatnog operativnog zahvata na jednom pacijentu, znajući da u tom trenutku privatna poliklinika nema potrebnu opremu za obavljanje tog operativnog zahvata, uz pomoć jednog od optuženih medicinskih tehničara u KBSD, pribavio potrebne instrumente. Zatim je, koristeći se opremom javnog zdravstva u KBSD-u obavio operativni kirurški zahvat na tom pacijentu na trošak HZZO-a. Potom je uslugu obavljanja tog zahvata u iznosu od najmanje 1400 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru navedene privatne kirurške poliklinike. Od tog iznosa sebi je pribavio nepripadnu materijalnu korist od najmanje 500 eura, dok je omogućavanjem neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda HZZO oštećen za 803 eura.

Tijekom istrage optuženici su bili tajno praćeni i prisluškivani pa su istražitelji zamijetili zanimljiv obrazac: pojedini pacijenti su na pregled kod dr. Krstonijevića dolazili na šakama i šepajući. Tako su iz bolnice poslije pregleda i izlazili. No kada bi se dovoljno odmaknuli od bolnice, štake bi spremili i nastavili normalno hodati. Za istražitelje je i to bio dokaz da su optuženici lažirali potvrde o bolovanjima za pojedine osobe.

Krstonijević je, osim što je bio zaposlen u KBSD-u i Via Medici, 15 godina bio voditelj medicinske službe Škole nogometa NK Lokomotiva te je bio zamjenik člana Časnog suda Hrvatske liječničke komore, koja je nakon njegova uhićenja pokrenula postupak njegova razrješenja. Kada su on i ostali bili uhićeni lani u lipnju, nakon ispitivanja na USKOK-u, svi su bili pušteni da se brane sa slobode, no Krstonijević je imao zabranu obnašanja posla liječnika. On je iznoseći obranu priznao to za što ga se tereti.

– Priznajem sve što mi se stavlja na teret, no želim reći da nisam znao da se u jednom slučaju radi o odgodi izvršenja kazne zatvora. Krolo mi je za tu osobu rekao da ima problema na poslu u da treba ići na bolovanje, zbog čega sam mu izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju. Za to sam preko Krole dobio 300 eura, a taj iznos nije bio unaprijed specificiran. Krolu sam izričito pitao je li riječ o odgodi zatvorske kazne, a on mi je odgovorio da nije – branio se Krstonijević. I Krolo je priznao sve za što ga se tereti, a govoreći o Škrlinu, kazao je da ga je s njim spojio jedan poznanik koji mu je kazao da Škrlinu lažna potvrda treba zbog sudskog postupka.