U Bruxellesu tisuće prosvjednika protiv zdravstvenih restrikcija

Tisuće ljudi prosvjedovale su u nedjelju u Bruxellesu protiv covid potvrda i restrikcija povezanih s pandemijom covida-19 uz povike "Sloboda!", izvijestio je novinar agencije France Pressea.

Prosvjednici - njih 5.000 po procjeni policije - u povorci su prošetali ulicama od Sjevernog kolodvora u Bruxellesu do europske četvrti, na poziv pokreta "Zajedno za slobodu" koji okuplja nekoliko udruga.

Prosvjedi protiv zdravstvene potvrde - potrebne za ulazak u restorane i na kulturna događanja - redovito se održavaju već nekoliko tjedana u belgijskome glavnom gradu.

Premda su na ranijim skupovima izbijali sukobi s redarstvenim snagama, ovaj je uglavnom protekao u miru, iako su policajci u jednom trenutku intervenirali kako bi rastjerali skupinu prosvjednika koja ih je gađala "projektilima" nedaleko od zgrada europskih ustanova.

Tridesetak osoba je privedeno nakon prosvjeda, navodi policija, a prije prosvjeda je uhićeno 11 osoba zbog posjedovanja "pirotehničkih sredstava" i zapaljivog materijala.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS People hold a banner, which reads ''For Freedom'', as they take part in a demonstration against the Belgian government's restrictions imposed to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Brussels, Belgium, January 9, 2022. REUTERS/Johanna Geron Photo: JOHANNA GERON/REUTERS

Sudionici su nosili transparente na kojima je pisalo "Ne diktaturi cijepljenja" i "Ne dirajte nam u djecu", smjerajući na odluku belgijskih vlasti da odobre cijepljenje djece od 5 do 11 godina starosti.

Belgijski ministar zdravstva Frank Vanderbroucke rekao je u nedjelju za televiziju RTL da se zauzima kako bi se u saveznom parlamentu "čim prije" organizirala rasprava o obveznom cijepljenju i o uvođenju covid potvrda, kao u Francuskoj.

"Mišljenja se mijenjaju. Prije godinu dana govorio sam: obveza nije dobra zamisao, ljude treba uvjeriti. Sada, znajući da doista treba cijepiti 100 posto stanovništva, što prije godinu dana nije bilo naše stajalište, mislili smo da je 70 posto dovoljno, ipak je potrebna stanovita generalizacija", rekao je.

Ipak je dodao da mu se "uopće nisu svidjele izjave" francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je rekao da želi "zagorčati život" necijepljenima, ocijenivši da se treba "kloniti takve polarizacije".

Premijer Alexander De Croo koji se također distancirao od spornih izjava francuskog predsjednika, rekao je u subotu u razgovoru za Le Soir da bi se "dao uvjeriti" u opravdanost obveznog cijepljenja.