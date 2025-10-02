U Bolu otvoreni 17. Dani inženjera elektrotehnike - rekordnih 1.300 sudionika raspravlja o budućnosti energije, umjetnoj inteligenciji i zelenim tehnologijama

Rekordnih 1.300 sudionika okupilo se danas u Bolu na Braču na 17. Danima inženjera elektrotehnike – najvećem i najvažnijem događaju struke u Hrvatskoj. Od baterija koje pokreću automobile, do umjetne inteligencije i zelenog vodika – inženjeri koji oblikuju našu svakodnevicu raspravljaju o rješenjima budućnosti.

Na svečanom otvorenju naglašeno je kako su inženjeri elektrotehnike ključni stvaratelji novih vrijednosti i temeljni stupovi društva te da njihov rad izravno utječe i na kvalitetu života građana.

Foto: Promo

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Natko Vučković, istaknuo je kako je elektrotehnika uvijek bila aktualna, no danas, u vremenu energetske tranzicije i nezaustavljive digitalne transformacije, njezina važnost postaje presudna:

„Inženjeri su bazna snaga društva, a u ovim vremenima inženjeri elektrotehnike su ključni nositelji i zasigurno će obilježiti predstojeće razdoblje“.

Dodao je i kako su stručnjaci elektrotehnike, osobito oni u području energetike, sve traženiji na globalnom tržištu rada, a hrvatska tradicija i znanje pružaju čvrstu osnovu za nove generacije. Da interes mladih raste upravo za područje energetike, potvrdili su i predstavnici svih elektrotehničkih fakulteta u zemlji – iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

Foto: Promo

U ime predsjednika Republike Hrvatske govorio je izaslanik, prof. dr. sc. Velibor Mačkić, savjetnik za ekonomiju, naglasivši kako „upravo ekspertiza i znanje inženjera elektrotehnike čine temeljne sustave na kojima počiva naša svakodnevica“.

Mladi u središtu pažnje

Komora i ove godine nastavlja s tradicijom uključivanja mladih, pa su u Bolu ugošćeni i studenti splitskog Fakulteta elektrotehnike – kao potvrda da su upravo mladi najvažniji nositelji budućnosti.

Teme sadašnjosti i budućnosti

Ovogodišnji program posebno ističe tri velike teme: baterijske sustave za pohranjivanje energije, umjetnu inteligenciju te vodik kao zeleni energent.

Foto: Promo

Struku očekuju i aktualni razgovori o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, u čije su donošenje uključeni i elektrotehnički inženjeri.

Među predavanjima se izdvaja izlaganje inženjera Marka Sikirice „Otvorene škole, zatvorene oči“, koje se bavi sigurnošću škola i vrtića – temom od osobitog društvenog značaja.

Humanitarna nota

Uz stručni program, Dani inženjera nose i humanitarnu dimenziju – Hrvatska komora inženjera elektrotehnike donirala je sredstva udruzi Brački pupoljci, u znak podrške njihovom iznimnom radu s djecom.

Više informacija dostupno je na:

www.hkie.hr