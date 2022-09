U Beču počelo suđenje za silovanje i smrt djevojčice (13): Odvjetniku pozlilo kada je puštena snimka silovanja

U Beču je u utorak počelo suđenje trojici Afganistanaca za silovanje sa smrtnim posljedicama 13-godišnje djevojke iz Tullna, u lipnju prošle godine u Beču. Jezoviti slučaj koji je ne samo uzbunio i revoltirao Austrijance nego je izazvao zgražanje izvan Austrije.

Riječ je mladićima od 19, 20 i 23 godine, koji su Leoni navodno dali ecstasy i potom je zvjerski silovali. Kako tvrdi austrijski toksikolog Günther Gmeiner koji je danas trećeg dana suđenja u Bečkom pokrajinskom sudu u nazočnosti ostalih stručnjaka raznih profila govorio o uzroku smrti 13-godišnjakinje, ustvrdivši kako je Leonie umrla od “predoziranja MDA drogom u koju spada i ecstasy.” Toksikolog je rekao kako su za ispitivanje uzroka smrti napravljene analize uzoraka uzetih iz mokraće, kose, želuca i mozga te krvi u srčanim klijetkama. I da je ustanovljeno da je umrla od “hiponatrijemije”. To je poremećaj elektrolita kojeg karakterizira pad koncentracije natrija u krvi što dovodi do poremećaja ravnoteže vode koja se počne skupljati u plućima i mozgu, te je funkcija mozga ograničena, a pluća ne funkcioniraju kako bi trebala, što vodi u smrt zbog nedostatka kisika. Hiponatrijemiju i smrt kod Leonie, prema stručnjakovom mišljenju izazvalo je “najmanje šest konzumiranih tableta ecstasyja”, pronađenih u njenoj krvi.

“To je trostruka doza od one koje stručne knjige proglašavaju smrtonosnom”, pojasnio je austrijski toksikolog.

Danas je na suđenju bio dan stručnjaka, što je zapravo dan oporavka za sve nazočne nakon prethodna dva dana strave i užasa od onogašto su čuli i vidjeli tijekom suđenja. Majka Melanie (41), otac i braća od Leonie nisu smogli snage da sudjeluju suđenju, iako su tih dva dana bili u Beču kod njihovih odvjetnika, pišu austrijski mediji. A i odvjetnici su im tako savjetovali, upozorivši ih da će na suđenju biti prikazana i video snimka s mobitela jednog od optuženog Afganistanca koji je snimao svoje sunarodnjake kako se iživljavaju silujući 13-godišnjakinju. Kada je to saznala, majka od Leonie plačući je preko odvjetnika i medija molila da sutkinja isključi javnost “i da njenom djetetu ostavi barem komadić dostojanstva”. Međutim očito bezuspješno po onome što se je jučer događalo u sudnici. Sva sreća da roditelji nisu bili nazočni, piše austrijski dnevni list Kronen Zeitung i tabloid Heute. Kako ističu, čak je i odvjetniku Thomasu Nirku koji zastupa jednog od osumnjičenih za silovanje sa smrtnim posljedicama, pozlilo u sudnici, tako da ga je na poslijepodnevnom dijelu rasprave morao zamijeniti njegov kolega Michael Schnarch.

Prema medijskim izvješćima sva trojica osumnjičenih poriču silovanje, unatoč DNA analizi i krivicu prebacuju jedni na druge. Podstanar u stanu u kojem je silovana i umrla Leonie, 19-godišnji Afganistanac prvo je tvrdio da nije imao seksualni odnos s Leonie, a nakon što mu je predočen nalaz DNA analize izjavio je: “Priznajem da je Leonie kod mene prespavala i da smo se mazili. Nakon toga sam stavio slušalice na uha i zaspao na kauču, i ništa od svega toga nisam vidio”. Austrijski tabloid Österreich piše kako se upravo 19-godišnjaka, koji je prvotno tvrdio da je Leonie bila njegova djevojka i da je s njom bio u vezi, sumnjiči da je “glavni počinitelj “ zlodjela. Pritisnut dokazima drugi osumnjičenik, 23-godišnji afganistanski državljanin je priznao da je imao seks s 13-godišnjakinjom i to, navodno uz odobrenje njegovog 19-godišnjeg prijatelja.

“On je rekao da je ona njegova djevojka, i da za novac sve radi”, rekao je 23-godišnjak sutkinji. Dodao je kako nakon toga otišao spavati, uz opasku da je Leonie rekla da ima 18 godina.

Kako piše Österreich, kada se je 19-godišnjak u čijem su stanu Afganistanci orgijali ponovno probudio Leonie je bilo jako zlo, a on ju je, kako je na sudu rekao, pitao da li treba Hitnu pomoć ili Taxi, što je ona prema njegovim riječima odbila. Naravno, kako izvještava isti izvor, nitko u sudnici to mu nije povjerovao. Međutim snimka s mobitelom pokazuje kako on negdje između 5 i 6 sati ujutro siluje Leonie. Nakon što ga je sutkinja kompromitirala s tom činjenicom 19-godišnjak je rekao: “To se je jednostavno tako dogodilo. Dao bih svoju krv samo da djevojka živi. Želim se svim srcem ispričati obitelji, da se je to dogodilo”.

Treći osumnjičenik, 20-godišnji Afganistanac je također drugoga dana iznio svoju obranu, ali uglavom suđenje je obilježilo prebacivanje krivice s jednog osumnjičenog na druge. Jedan od njih je otišao korak dalje i krivicu pokušao svaliti na Leonie izjavivši kako je sama kriva za svoju smrt, jer se je drogirala i pobjegla od kuće.

Prema austrijskom kaznenom zakonu, osumnjičenima za seksualno zlostavljanje sa smrtnim posljedicama prijeti zatvorska kazna od 10 godina do doživotnog zatvora.

Suđenje traje do 6. listopada kada bi trebala biti objavljena presuda. Kako navode austrijski mediji tužitelj nije isključio mogućnost da se optužnica proširi i na suđenje za ubojstvo, ako se u tijeku sudskog procesa otkriju nove relevantne činjenice. Ono što svi austrijski mediji posebno ističu je da se osumnjičene smatra nevinima tako dugo dok im se ne dokaže krivnja.