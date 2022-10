STANJE SE SANIRA

U akvatoriju Brodosplita prikupljeno 206 kubičnih metara zauljenih voda

"More čistimo i držimo pod nadzorom cijelo vrijeme, no, u nedjelju je zbog kiše bio novi incident. Kiša je iz cijevi očito isprala mazut koji je ponovno dospio u more. Cijevi bi se u narednom tjednu trebale očistiti. Puno toga mazuta je izvađeno iz šahti, radi se sa tri cisterne", izjavio je lučki kapetan Kuštera.