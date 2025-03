Tvrdi da je 'stigao': Gdje se nalazi Milorad Dodik?

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, za kojim je u BiH raspisana policijska tjeralica, u subotu se oglasio porukom kako se vratio nakon što je ranije ovog tjedna boravio u Izraelu, no nije naveo gdje se točno nalazi, dok mu je iz Bruxellesa stigla poruka da on više ne može biti sugovornik Europskoj uniji. – Stigao sam, napisao je kratko Dodik u objavi na društvenoj mreži X, što je samo potaknulo dodatna nagađanja o tome gdje se zapravo nalazi. Pretpostavka je kako je iz Izraela, gdje je kratko boravio na konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma, na kojoj je bio nepoželjan, otputovao zrakoplovom vlade Republike Srpske nakon što je Sud BiH potvrdio da je zatražio od Interpola da za njim raspiše međunarodnu tjeralicu. Taj je zrakoplov na povratku najprije sletio u Beograd, a potom nastavio put u Banju Luku, no nema potvrde da je Dodika netko vidio u zračnim lukama u ta dva grada. Iz Izraela je pak najavio kako će se u BiH vratiti idućeg tjedna "mirnim putem". Interpol do subote još nije potvrdio ispunjava li nalog Suda BiH kriterije potrebne za raspisivanje međunarodne tjeralice koja bi države članice obvezala na Dodikovo uhićenje.

Dodika je Sud BiH nepravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH, a nakon toga protiv njega i još dvojice čelnika RS otvorena je istraga zbog sumnje da su počinili kazneno djelo ugrožavanja ustavnog poretka BiH. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izrijekom je potvrdila kako Dodik za EU zbog toga više nije partner ni sugovornik. – Trenutačna situacija u Bosni i Hercegovini je napeta, a Dodik je sigurno političar koji u ovom trenutku sprječava normalizaciju prilika u BiH i onemogućava da ona napravi sve što je potrebno. To znači da političar sa secesionističkim težnjama, koji je protiv europskih integracija, ne poštuje poredak uspostavljen Daytonskim sporazumom i prisvaja sebi prava koja mu ne pripadaju te, naravno, ne može pridonijeti tome da europski put BiH bude osiguran – izjavila je Kos u intervjuu za slovensku redakciju televizije N1. Na izravno pitanje znači li do da Dodik više neće biti sugovornikom kada se bude razgovaralo o nastavku europskog puta BiH i rješenjima za sadašnju krizu, Kos je jasno odgovorila: "Neće."