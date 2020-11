Tužna obljetnica u vukovarskom naselju: 'Vrijeme ništa ne liječi, danas mi je gore nego ranije'

Prema pričama preživjelih branitelja početak kraja obrane Vukovara dogodio se 2. studenoga 1991. godine kada je slomljena obrana gradskog naselja Lužac poslije čega je grad presječen na dva dijela. O stradanjima mještana Lužca govori i podatak kako je prilikom agresije na Vukovar stradalo 69 mještana ovoga naselja kao i da se na popisu nestalih i danas nalazi 30 imena. Na Lužcu ima obitelji koje su bukvalno prepolovljene, Jedna od takvih je i obitelj Mate Vidakovića koji je ostao bez čak 10 članova obitelji.

– Na Lužcu nije bilo nikad više od 40 branitelja među kojima su bili i dragovoljci iz Đakova. Toga 2. studenoga obrana je slomljena jer se to jednostavno nije moglo braniti. Inače, imali smo i 16. listopada veliki napad kada su tenkovi JNA ušli do središta naselja. Tek navečer smo ih uspjeli istjerati. Tada smo zarobili i njihova 2 tenka od kojih je jedan od njih i onaj koji je postavljen ispred stadiona Crvene zvezde u Beogradu. Oni su njegovim postavljanjem tamo podignuli spomenik nama, rekao je jedan od zapovjednika obrane Lužca Ivan Ćurić.

Među onima koji su bili danas kod spomen obilježja Lužac bila je i Mira Komunicki koja je došla položiti cvijeće i zapaliti svijeću u spomen na svoju sestru Mariju koja je imala 19 godina kada je ubijena.

– Od kako smo se vratili nisam nikad imala nage doći. Jednostavno nisam mogla. Mogu reći kako vrijeme ništa ne liječi i da mi je danas i gore nego ranije. Mi svi nastojimo živjeti u nekoj normali ali kada dođe taj dan vratimo se godinama unazad. Zaborava ali niti oprosta nema. Neću im oprostiti njenih 19 godina, rekla je Komunicki.

Među okupljenima bile su i Melita Antolović i njena kćerka Suzana koja je u jesen 1991. godine imala svega 2 godine. Toga 2. studenoga ubijen je Suzanin otac.

– Teško mi je sve ovo jer nikada nisam upoznala život s ocem. Nemam niti njegovih slika. Njegovi prijatelji su većinom poginuli pa nemam niti od koga slušati o njemu. Cijela ta obitelj s tatine strane je izginula. Među poginulima je bio i bratić koji je imao svega 7 godina., rekla je Suzana Antolović.

Govoreći okupljenima na Lužcu gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako je lijepo vidjeti dosta ljudi na obljetnicama i zajedništvo koje vlada na takvim događanjima ali i da ostaju neka pitanja koja si svako od građana mora postaviti.

– Nitko za razaranje Vukovara nije odgovarao, odnosno jako mali broj odgovornih za ubijene je izveden pred lice pravde. Mali je broj pravomoćnih presuda. Svatko od nas treba si postaviti pitanje je li to to, jesu li ove obljetnice dovoljne da odamo počast tim ljudima ili trebamo biti dostojni i insistirati da dobiju svoju pravdu. Osobno sam mišljenja da treba insistirati na tome. Sramota je da je ovoliko vremena prošlo, a da toliki broj ljudi nije dočekao pravdu. To je neoprostivo i neljudski te se moramo zapitati što to nije dobro među nama i u nama kada smo se doveli u ovakvu situaciju, rekao je Penava.