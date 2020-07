Tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o ubijenim Hrvatima iz Bugojna, provest će ekshumaciju i identifikaciju

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je nadzor nad lokacijom na Rostovu kod Bugojna za koju se pretpostavlja da skriva tijela bugojanskih Hrvata koje su tijekom rata ubili pripadnici Armije BiH, potvrdilo je u ponedjeljak tužiteljstvo u Sarajevu.

U priopćenju tužiteljstva stoji da su nakon informacije Instituta za nestale osobe BiH (INO) o pronalasku posmrtnih ostataka poduzeli mjere da se lokacija na Rostovu osigura uz policijski nadzor.

Pri tom su zabranjeni bilo kakvi dalji građevinski radovi na tom mjestu.

Prošlog tjedna tijekom radova na iskopu temelja za jednu građevinu na Rostovu pronađeni su dijelovi skeleta, a pretpostavlja se da bi to mogao biti trag koji vodi do rasvjetljavanja sudbine 19 bugojanskih Hrvata koje su 1993. godine zarobili pripadnici Armije BiH i potom ih prebacili upravo do Rostova gdje su zadnji put viđeni živi.

Tužiteljstvo BiH sada je preuzelo istragu pa će se pod nadzorom tužitelja za ratne zločine provesti postupak ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka.

"Postoje informacije da se na lokaciji koja je u privatnom vlasništvu nalaze posmrtni ostaci nestalih osoba hrvatske nacionalnosti s područja Bugojna za kojima se više od dva desetljeća bezuspješno traga", navodi Tužiteljstvo BiH.