Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ARTEMIS II
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODJEKNULI RAFALI

Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu, troje mrtvih

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 12:05

U Istanbulu došlo do pucnjave u neposrednoj blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat, potvrdio je svjedok za Reuters. Incident se dogodio u istanbulskoj četvrti Bešiktaš, no zasad ostaje nejasno je li sam konzulat bio meta napada, prenose turski mediji i The Jerusalem Post. 

Tri osobe su poginule, a dvojica policajaca su ozlijeđena u pucnjavi koja se u utorak dogodila u blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat.  Na snimci koju je objavio Reuters vidi se policajac kako izvlači pištolj i zaklanja se dok se u pozadini čuju pucnjevi. Jedna osoba viđena je kako leži prekrivena krvlju.

U području oko izraelskog konzulata inače je stalno prisutno jako policijsko osiguranje. Nakon incidenta, televizijske snimke prikazuju naoružane policajce koji patroliraju tim dijelom grada.

Ključne riječi
konzulat istambul pucnjava

Komentara 3

Pogledaj Sve
AN
Antemudrost
12:21 07.04.2026.

Ubili su tri islamska terorista. Bog blagoslovio Izraelski narod.

PS
Petar.Storm
12:38 07.04.2026.

tri divljaka manje.....

Avatar southman
southman
12:38 07.04.2026.

Erdogan je sljedeći.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!