Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu, troje mrtvih

U Istanbulu došlo do pucnjave u neposrednoj blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat, potvrdio je svjedok za Reuters. Incident se dogodio u istanbulskoj četvrti Bešiktaš, no zasad ostaje nejasno je li sam konzulat bio meta napada, prenose turski mediji i The Jerusalem Post.

Tri osobe su poginule, a dvojica policajaca su ozlijeđena u pucnjavi koja se u utorak dogodila u blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat. Na snimci koju je objavio Reuters vidi se policajac kako izvlači pištolj i zaklanja se dok se u pozadini čuju pucnjevi. Jedna osoba viđena je kako leži prekrivena krvlju.

U području oko izraelskog konzulata inače je stalno prisutno jako policijsko osiguranje. Nakon incidenta, televizijske snimke prikazuju naoružane policajce koji patroliraju tim dijelom grada.