Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'RATNI ZLOČIN'

Iran mladima: 'Formirajte žive lance oko elektrana'

Smoke rises over Azadi Square following a strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Puklin
07.04.2026.
u 08:26

Krajem prošlog mjeseca iranska revolucionarna garda pozvala je građanske „volontere“ koji imaju preko 12 godina da pomognu u ratnim naporima

Iranski zamjenik ministra za mlade i sport pozvao je mlade da formiraju "ljudski lanac" oko energetskih postrojenja u zemlji, piše CNN. Ova izjava uslijedila je nakon prijetnji Donalda Trumpa da će SAD bombardirati iransku javnu infrastrukturu ako se ne otvori Hormuški tjesnac. „Pozivam svu mladež, kulturne i umjetničke djelatnike, sportaše i prvake na nacionalnu kampanju ‘Ljudski lanac iranske mladeži za svijetlu budućnost’“, napisao je Alireza Rahimi na X-u.

„Sutra, u utorak u 14:00, pokraj energetskih postrojenja diljem zemlje, bez obzira na vjeru i ukus, stat ćemo ruku pod ruku i reći: Napad na javnu infrastrukturu je ratni zločin.“ Tijekom vikenda Trump je Iranu dao rok do utorka u 20:00 po istočnom američkom vremenu da sklopi dogovor.

Ova izjava je zabrinjavajuća jer iranske vlasti imaju povijest kršenja međunarodnog humanitarnog prava regrutiranjem djece-vojnika, što je bilo posebno vidljivo tijekom iransko-iračkog rata 1980-ih u kojem je poginulo desetak tisuća djece. Također, krajem prošlog mjeseca iranska revolucionarna garda pozvala je građanske „volontere“ koji imaju preko 12 godina da pomognu u ratnim naporima, uključujući sudjelovanje u patrolama, prema izvješću humanitarne organizacije Amnesty International.

Ključne riječi
Iran Donald Trump rat na Bliskom istoku

TT
Tip_tak
08:38 07.04.2026.

Ne dajte se Iranci,napadnuti ste iz čista mira.....Vasa kultura je preko šest tisuća godina....Dok je Ruski balet stariji od Amerike.....Malo bi nafte zahvatili Ameri..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!