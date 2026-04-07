Iran mladima: 'Formirajte žive lance oko elektrana'

Iranski zamjenik ministra za mlade i sport pozvao je mlade da formiraju "ljudski lanac" oko energetskih postrojenja u zemlji, piše CNN. Ova izjava uslijedila je nakon prijetnji Donalda Trumpa da će SAD bombardirati iransku javnu infrastrukturu ako se ne otvori Hormuški tjesnac. „Pozivam svu mladež, kulturne i umjetničke djelatnike, sportaše i prvake na nacionalnu kampanju ‘Ljudski lanac iranske mladeži za svijetlu budućnost’“, napisao je Alireza Rahimi na X-u.

„Sutra, u utorak u 14:00, pokraj energetskih postrojenja diljem zemlje, bez obzira na vjeru i ukus, stat ćemo ruku pod ruku i reći: Napad na javnu infrastrukturu je ratni zločin.“ Tijekom vikenda Trump je Iranu dao rok do utorka u 20:00 po istočnom američkom vremenu da sklopi dogovor.

Ova izjava je zabrinjavajuća jer iranske vlasti imaju povijest kršenja međunarodnog humanitarnog prava regrutiranjem djece-vojnika, što je bilo posebno vidljivo tijekom iransko-iračkog rata 1980-ih u kojem je poginulo desetak tisuća djece. Također, krajem prošlog mjeseca iranska revolucionarna garda pozvala je građanske „volontere“ koji imaju preko 12 godina da pomognu u ratnim naporima, uključujući sudjelovanje u patrolama, prema izvješću humanitarne organizacije Amnesty International.