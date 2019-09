Sudac Turudić oslobođen krivnje za prebrzu vožnju: 'Nema dokaza da je on upravljao vozilom'

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić (57) oslobođen je krivnje za prebrzu vožnju u Virovitici, a manevar koji je pritom izveo doista je nevjerojatan.

Automobil moćnog hrvatskog suca, naime, snimljen je policijskim uređajem kako se prebrzo vozi po Virovitici 20. listopada prošle godine. Prekršajnim nalogom od siječnja ove godine virovitička ga je policija proglasila krivim te mu izrekla kaznu.

No Turudić je uložio prigovor na taj nalog pa je on stavljen izvan snage. Tijekom prekršajnog postupka u kojem je sudac oslobođen ustanovljeno je kako je on, na zahtjev policije, odmah poslao imena i adrese osoba koje su tog dana mogle voziti taj automobil.

Automobil zagrebačke registracije u vlasništvu je tvrtke Unicredit leasing, a Turudić tvrdi kako se njime koristi više osoba te se ne sjeća tko je baš tog dana bio za upravljačem.

Zato je policiji dostavio podatke o osobama koje se koriste automobilom. To su on, njegova supruga (54), sin (28) – svi žive u Zagrebu – te stariji gospodin (80) iz Virovitice.

Policija je 9. prosinca Turudića službeno pozvala da u roku od 15 dana dostavi podatke o tome tko je taj dan vozio automobil kojim se on koristi. No, prema prijamnom štambilju Policijske uprave, oni su odgovor primili poslije roka, odnosno 31. prosinca.

Prekršajni sudac u Virovitici taj je argument odbacio uz obrazloženje kako uopće nije poznato kako je Turudić dostavio te podatke: osobno, poštom, e-mailom, faksom. Kako policija nakon toga nije provjerila tko je zapravo vozio taj automobil, već je prekršajnim nalogom odmah kaznila Turudića, prekršajni odjel Općinskog suda u Virovitici odlučio ga je osloboditi krivnje za prebrzu vožnju. Presuda je odmah postala pravomoćna.

– Ne mogu Vam ništa trenutačno reći jer nisam dobio nikakvo rješenje. Ne znam ni kako sam prošao – rekao je danas Turudić za Podravski list., a na njihov komentar da je oslobođen samo je kratko dodao: "Sjajno!"

VIDEO Tony Cetinski dao izjavu za medije o presudi