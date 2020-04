Turska zbog korone amnestirala tisuće zatvorenika, među njima i šefa mafije

Jedan od šefova turske mafije izašao je u četvrtak na slobodu nakon odluke vlasti o puštanju na slobodu zatvorenika kako bi se obuzdalo širenje koronavirusa u pretrpanim zatvorima, izvijestili su lokalni mediji.

Turski parlament je u ponedjeljak navečer donio zakon kojim se omogućuje puštanje na slobodu više desetaka tisuća zatvorenika kojima u prenapučenim zatvorima prijeti pandemija koronavirusa. U skladu s novim zakonom, iz zatvora Sincan pušten je i Alaattin Cakici, optužen za poticanje na ubojstvo i druga kaznena djela, izvijestili su dnevni list Haberturk i privatna novinska agencija DHA. Prema snimkama, mafijaški bos je u konvoju vozila napustio zatvor.

Alaattin Çakıcı, notorious convicted mafia leader and #Turkey's intelligence service MIT's contract killer who murdered dozens people released from prison overnight thanks to amnesty bill by #Erdogan gov't & allies.



This man run overseas ops for intelligence. #TurkeyMafiaState pic.twitter.com/Nsrk5l6fm8