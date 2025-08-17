Njemica preminula, tijelo ostavili. Šokirani zastupnik: 'Ljudi, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija, sustav?'

Mještane jednog naselja na otoku Pašmanu jučer je zatekao potresan prizor – tijelo prekriveno bijelom plahtom. Prema dostupnim informacijama, riječ je o 76-godišnjoj njemačkoj državljanki koja se utopila na obližnjoj plaži, piše Jutarnji. - MRTVU ŽENU OSTAVE NA ULICI! Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa Hitne pomoći je istovari na cestu kraj crkve i ode. Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali, rekao je saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel, koji je na Facebooku profilu objavio i fotografiju preminule.

- Ljudi moji, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija? Kako je sustav koordiniran? Mislio sam da me više ništa u Hrvatskoj ne može šokirati i da sam sve vidio, ali sam očigledno pogriješio. Mi smo društvo nevjerojatnih creepy kapaciteta, nastavio je Peternel u objavi.

Ovo nije prvi put da se Zadarska županija suočava s problemima u vezi mrtvozornika. Prije godinu dana na taj je problem upozorila vijećnica Vedrana Mišković, naglasivši da su slične situacije sve češće, osobito tijekom turističke sezone, ali i da odgovornost za takve slučajeve ne leži isključivo na mrtvozornicima, pisao je tada Zadarski list.

Podsjetila je da Županijska skupština gotovo na svakoj sjednici raspravlja o razrješenju nekog mrtvozornika – i to na njihov osobni zahtjev. Istaknula je kako su naknade za obavljanje pregleda preminulih izvan zdravstvenih ustanova preniske te da ih treba povećati kako bi posao postao privlačniji. Župan Longin dodao je da se broj pokušava održavati uključivanjem medicinskih sestara, koje također mogu obavljati tu dužnost. Ipak, priznao je da je pritisak na zdravstveni sustav, osobito tijekom ljeta, iznimno velik.