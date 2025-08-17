Naši Portali
'MRTVU ŽENU OSTAVE NA ULICI'

Njemica preminula, tijelo ostavili. Šokirani zastupnik: 'Ljudi, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija, sustav?'

Tuhelj: U prometnoj nesreći ozlijeđeno dvoje ljudi
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.08.2025.
u 14:09

Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali, rekao je saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel.

Mještane jednog naselja na otoku Pašmanu jučer je zatekao potresan prizor – tijelo prekriveno bijelom plahtom. Prema dostupnim informacijama, riječ je o 76-godišnjoj njemačkoj državljanki koja se utopila na obližnjoj plaži, piše Jutarnji. - MRTVU ŽENU OSTAVE NA ULICI! Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa Hitne pomoći je istovari na cestu kraj crkve i ode. Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali, rekao je saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel, koji je na Facebooku profilu objavio i fotografiju preminule.

- Ljudi moji, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija? Kako je sustav koordiniran? Mislio sam da me više ništa u Hrvatskoj ne može šokirati i da sam sve vidio, ali sam očigledno pogriješio. Mi smo društvo nevjerojatnih creepy kapaciteta, nastavio je Peternel u objavi.

Ovo nije prvi put da se Zadarska županija suočava s problemima u vezi mrtvozornika. Prije godinu dana na taj je problem upozorila vijećnica Vedrana Mišković, naglasivši da su slične situacije sve češće, osobito tijekom turističke sezone, ali i da odgovornost za takve slučajeve ne leži isključivo na mrtvozornicima, pisao je tada Zadarski list.

Podsjetila je da Županijska skupština gotovo na svakoj sjednici raspravlja o razrješenju nekog mrtvozornika – i to na njihov osobni zahtjev. Istaknula je kako su naknade za obavljanje pregleda preminulih izvan zdravstvenih ustanova preniske te da ih treba povećati kako bi posao postao privlačniji. Župan Longin dodao je da se broj pokušava održavati uključivanjem medicinskih sestara, koje također mogu obavljati tu dužnost. Ipak, priznao je da je pritisak na zdravstveni sustav, osobito tijekom ljeta, iznimno velik.

Ključne riječi
zadarska županija

Komentara 15

Pogledaj Sve
MA
Machak
15:34 17.08.2025.

Užas. Dno dna. Netko treba debelo odgovarati za ovo

Avatar rubinet
rubinet
15:16 17.08.2025.

Uopće nije bitno što hitna pomoć u opisu rada nema prijevoz pokojnika/ca.... Ostaviti mrtvo tijelo jest sramota. (naravno ..ako je sve napisano u članku točno)

SB
Stroga Babaroga
15:36 17.08.2025.

Dragi novinari, možete li saznati kuda se hitna žurila nakon što su tu jadnu ženu izbacili pred crkvom? Za to što su napravili nema opravdanja, to da nema dovoljno vozila hitne, sezona itd su samo objašnjenja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

