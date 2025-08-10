Naši Portali
ZADARSKI ŽUPAN JOSIP BILAVER

Građani će podržavati turizam ako im donese bolju kvalitetu života, a ne samo gužvu i rast cijena

Autor
Hassan Haidar Diab
10.08.2025.
u 12:58

Produljenjem sezone letenja u zračnoj luci doprinosimo povećanju prometa u hotelima, pa očekujemo da i naši vinari i poljoprivrednici ondje imaju prednost u plasmanu svojih proizvoda

Nedavno izabran na čelo Zadarske županije, Josip Bilaver preuzeo je jednu od najodgovornijih dužnosti u hrvatskoj lokalnoj politici u dobi kada mnogi tek učvršćuju svoju profesionalnu putanju. Iako mlad, iza njega je bogato iskustvo rada u državnoj upravi i prometnom sektoru, uključujući i poziciju državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Ondje je sudjelovao u realizaciji brojnih strateških projekata koji su povezivali hrvatske regije i otvarali nova razvojna vrata gospodarstvu.

Građansko povjerenje koje je dobio na lokalnim izborima doživljava kao najveću čast, ali i snažnu obvezu da djeluje brzo, učinkovito i transparentno. Od prvog dana mandata jasno je postavio prioritete – ravnomjeran razvoj svih dijelova županije, ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, jačanje zdravstvene i obrazovne mreže, snažnije demografske mjere te poticanje gospodarstva i održivog turizma. Posebnu pozornost posvećuje povezivanju kopna, otoka i zaleđa, uz uvjerenje da je dostupnost usluga i kvaliteta života jednako važna u svakom kutku županije.

PU
Purple
13:41 10.08.2025.

Kako mi turizam potiče kvalitetu života ? Tako sto su radna mjesta sva u ugostiteljstvu ? A sto ako netko ne zeli biti konobar ? Kako ce biti manje guzve ako se poveca broj turista ? I tko tocno ce masovno kupovati butelje vina ako im je skupo izdvojiti 30 eura za obrok a domace ljude pitaju kako tu zivite s toliko primanja

Avatar neugodan
neugodan
13:28 10.08.2025.

Je da, netko ce ulagati u svoje objekte da bi nekome drugome bilo bolje. Ulagac hoce zaradu za sebe.

