Građani će podržavati turizam ako im donese bolju kvalitetu života, a ne samo gužvu i rast cijena

Nedavno izabran na čelo Zadarske županije, Josip Bilaver preuzeo je jednu od najodgovornijih dužnosti u hrvatskoj lokalnoj politici u dobi kada mnogi tek učvršćuju svoju profesionalnu putanju. Iako mlad, iza njega je bogato iskustvo rada u državnoj upravi i prometnom sektoru, uključujući i poziciju državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Ondje je sudjelovao u realizaciji brojnih strateških projekata koji su povezivali hrvatske regije i otvarali nova razvojna vrata gospodarstvu.



Građansko povjerenje koje je dobio na lokalnim izborima doživljava kao najveću čast, ali i snažnu obvezu da djeluje brzo, učinkovito i transparentno. Od prvog dana mandata jasno je postavio prioritete – ravnomjeran razvoj svih dijelova županije, ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, jačanje zdravstvene i obrazovne mreže, snažnije demografske mjere te poticanje gospodarstva i održivog turizma. Posebnu pozornost posvećuje povezivanju kopna, otoka i zaleđa, uz uvjerenje da je dostupnost usluga i kvaliteta života jednako važna u svakom kutku županije.