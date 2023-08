Turisti u Zadru ostavili djecu u autu i otišli u shopping. Nisu kazneno prijavljeni

Zadarska policija izvijestila je kako im je jučer u poslijepodnevnim satima stigla nova dojava o djeci koja su bila ostavljena u automobilu na parkiralištu. Radilo se o automobilu čeških nacionalnih oznaka koje je bilo otključano, a djeca su dolaskom hitne bila dobrog zdravstvenog stanja.

- Na mjesto događaja su izišli djelatnici Hitne medicinske pomoći i policijski službenici, koji su utvrdili kako se u otključanom automobilu čeških nacionalnih oznaka, parkiranom ispod nadstrešnice na parkingu trgovačkog centra nalazi dvoje djece, od kojih je jedno spavalo, dok su u automobilu čekali roditelje koji su bili u trgovini. Nadalje, na automobilu su zatečena djelomično otvorena stakla i otključana vrata koja je starije dijete u međuvremenu zatvorilo jer je ometalo parkiranje drugih vozila - objasnila je policija, no svjedoci su za 24sata ispričali su kako su roditelji bili vrlo nepristojni.

Kako su ispričali svjedoci, tek nakon 40-ak minuta stigla je majka koja je postala neugodna i vulgarna prema djelatnicima Hitne pomoći. - Rekla im je "Fuck off'!, umjesto da se zahvali! Svi su ostali zatečeni - ispričala je svjedokinja, dok je službenica za mladež u PU zadarskoj Ljiljana Gašperov Dujmić objasnila za RTL Danas kako nema prijave jer su vrata ostala otključana.

POVEZANI ČLANCI:

- Da su okolnosti bile drugačije, sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela zbog povrede djetetovih prava. Roditelj posvajatelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje prava djeteta, odnosno ne brine se o njemu, ugrožava njegovo zdravlje, kažnjava se zatvorom do tri godine. U slučaju teške tjelesne ozljede, odnosno povrede djetetovih prava, takve osobe mogu kazniti zavorom od jedne do osam godina. Ako je posljedica tragična onda je to zatvor od 3 do 15 godina - objasnila je.

>> VIDEO Drama u Zagrebu: Muškarac prijetio da će skočiti s kuće, pucao na policiju