Turisti se otrovali pićem u popularnom odmaralištu: 'Najprije je izgubila vid, a potom i svijest'

Više od desetak turista umrlo je zbog navodnog trovanja metanolom nakon što su kupili 'lažni' alkohol u popularnom turističkom odredištu u Rusiji. Prema dostupnim informacijama, brojni posjetitelji nabavljali su domaće alkoholne napitke na lokalnim tržnicama, Navodno su žrtve prvo gubile vid, a zatim umirale. Vlasti su izrazile zabrinutost da bi broj smrtnih slučajeva mogao dodatno porasti. Svi dosad identificirani turisti boravili su u popularnom ruskom ljetovalištu Soči, omiljenom turističkom mjestu Vladimira Putina. Među žrtvama su 37-godišnji Maksim Smetanin sa svojom 35-godišnjom suprugom Darjom, koji su nabavili neispravno alkoholno piće vjerujući da se radi o popularnoj rakiji od grožđa.

Darja je tijekom putovanja vlakom kući konzumirala manje količine kobnog napitka, ali je ubrzo počela osjećati nelagodu. "Najprije je izgubila vid, a potom i svijest", govore izvještaji. Kada je uočeno da se radi o ozbiljnom problemu, hitno je prebačena u bolnicu ali je nedugo zatim preminula. Njezin suprug u početku se osjećao dobro, no kratko vrijeme nakon Darjine smrti, njegovo se zdravstveno stanje drastično pogoršalo, oslijepio je i upao u komu zbog zatajenja bubrega. Ubrzo nakon tog, tri člana četveročlane obitelji također su stradali nakon što su konzumirali smrtonosni koktel nabavljen na tržnici. Sva četiri člana počeli su se osjećati loše, opisujući simptome kao jak mamurluk, ali prema izvještajima telegram kanala Kub Mash, navečer "nisu bili u stanju stajati ili govoriti te su postupno gubili svijest". Sva četvero su hospitalizirana, no preživjela je samo jedna osoba. Još jedna turistkinja oslijepila je i preminula od zatajenja bubrega nakon konzumiranja lažne chache - napitka sličnog grappi - dok su dvije dodatne turistkinje umrle od trovanja metanolom po povratku u domovinu, piše Mirror.

Nakon intervencije nacionalne garde na navodnom sumnjivom štandu na tržnici, dvije osobe poznate samo kao Olesya (31) i Eteri (71) izvedene su pred sud u Sočiju zbog sumnje na distribuciju kobnog alkohola. Glasnogovornica ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, general-majorica Irina Volk, izdala je hitno upozorenje građanima Rusije da se suzdrže od konzumiranja "alkoholnih proizvoda nepoznatog podrijetla". "Preliminarni rezultati pokazuju da su osumnjičenici prodavali domaće alkoholne napitke na lokalnoj tržnici Kazachiy", izjavila je. "Trenutno se intenzivno radi na identifikaciji proizvođača životno opasnog alkohola i ostalih osoba uključenih u ovu nezakonitu djelatnost", dodala je. Slučajevi trovanja metanolom bilježe porast u posljednjim godinama jer posjetitelji turističkih destinacija traže pristupačne napitke i odlučuju se za lokalne domaće proizvode.