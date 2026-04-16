Policija okružila kuću brata pape Lava XIV.:Stigla prijetnja bombom

Došlo je do policijske intervencije u predgrađu Chicaga nakon dojave o bombi u kući u vlasništvu brata pape Lava XIV. Prema navodima policije iz New Lenoxa, dojavu su zaprimili oko 18:30 sati, nakon čega su odmah izašli na teren i osigurali područje oko kuće u ulici Sojourn Road. Iz sigurnosnih razloga evakuirani su i susjedni stanari.

Nakon detaljne pretrage objekta, uključujući i korištenje policijskih pasa, utvrđeno je da se radi o lažnoj uzbuni, nisu pronađeni nikakvi eksplozivi niti opasni materijali. Nitko nije ozlijeđen, a stanovnicima je dopušten povratak u njihove domove. Kuća pripada Johnu, bratu pape Lava XIV. Kako prenosi fox32 portal, još uvijek nije poznato tko je uputio prijetnju niti postoji li povezanost s nedavnim javnim napetostima između pape i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon javne razmjene poruka između pape i Trumpa. Papa je tijekom molitvenog bdijenja pozvao na mir i kritizirao rastuću agresiju u svijetu, posebno u kontekstu rata u Iranu, naglašavajući važnost dijaloga. Trump je na društvenim mrežama odgovorio kritikom papinih stavova, nazvavši ga slabim po pitanju sigurnosti te čak sugerirao da je papa izabran zbog svoje američke pozadine. Papa Lav je kasnije izjavio da njegove poruke proizlaze iz evanđeoskih vrijednosti te da nisu usmjerene protiv pojedinaca, već protiv rata i nasilja općenito. Naglasio je kako Crkva ne djeluje kao politička institucija, već kao glas mira.

U međuvremenu, dodatne kontroverze izazvala je objava slike na kojoj je Trump prikazan poput Isusa, za koju je kasnije tvrdio da predstavlja njega kao liječnika. Istraga o lažnoj prijetnji bombom je i dalje u tijeku.