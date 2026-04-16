Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPOSTAVILO SE DA JE LAŽNA

Policija okružila kuću brata pape Lava XIV.:Stigla prijetnja bombom

A police cordon line near the scene after four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, were set on fire in northwest London
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 22:30

Papa je tijekom molitvenog bdijenja pozvao na mir i kritizirao rastuću agresiju u svijetu, posebno u kontekstu rata u Iranu, naglašavajući važnost dijaloga

Došlo je do policijske intervencije u predgrađu Chicaga nakon dojave o bombi u kući u vlasništvu brata pape Lava XIV. Prema navodima policije iz New Lenoxa, dojavu su zaprimili oko 18:30 sati, nakon čega su odmah izašli na teren i osigurali područje oko kuće u ulici Sojourn Road. Iz sigurnosnih razloga evakuirani su i susjedni stanari.

Nakon detaljne pretrage objekta, uključujući i korištenje policijskih pasa, utvrđeno je da se radi o lažnoj uzbuni, nisu pronađeni nikakvi eksplozivi niti opasni materijali. Nitko nije ozlijeđen, a stanovnicima je dopušten povratak u njihove domove. Kuća pripada Johnu, bratu pape Lava XIV. Kako prenosi fox32 portal, još uvijek nije poznato tko je uputio prijetnju niti postoji li povezanost s nedavnim javnim napetostima između pape i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon javne razmjene poruka između pape i Trumpa. Papa je tijekom molitvenog bdijenja pozvao na mir i kritizirao rastuću agresiju u svijetu, posebno u kontekstu rata u Iranu, naglašavajući važnost dijaloga. Trump je na društvenim mrežama odgovorio kritikom papinih stavova, nazvavši ga slabim po pitanju sigurnosti te čak sugerirao da je papa izabran zbog svoje američke pozadine. Papa Lav je kasnije izjavio da njegove poruke proizlaze iz evanđeoskih vrijednosti te da nisu usmjerene protiv pojedinaca, već protiv rata i nasilja općenito. Naglasio je kako Crkva ne djeluje kao politička institucija, već kao glas mira.

U međuvremenu, dodatne kontroverze izazvala je objava slike na kojoj je Trump prikazan poput Isusa, za koju je kasnije tvrdio da predstavlja njega kao liječnika. Istraga o lažnoj prijetnji bombom je i dalje u tijeku.

Trump u novoj objavi: 'Može li netko, molim vas, reći papi Lavu...'
Ključne riječi
policija bomba SAD prijetnje papa Lav XIV.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!