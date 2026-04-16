FOTO Bizaran prizor iz Venecije: Taksist ostao u šoku kad je vidio što pluta ispred njega, pogledajte ovu grdosiju

U Veneciji se proteklog vikenda dogodila neobična i pomalo dramatična situacija. Vozač vodenog taksija u subotu je primijetio kako mu put blokira golema masa koja pluta na površini kanala. Ubrzo se ispostavilo da je riječ o mrtvoj ribi, poznatom kao sunčanica (morski mjesec). Kako je tijelo ribe ometalo plovidbu, vozač je oko 14 sati pozvao hitne službe. Prema pisanju švicarskog medija Blick, vatrogasci su brzo stigli s posebnim, izdržljivim plovilom opremljenim snažnim kukama. Uz pomoć te opreme uspjeli su pričvrstiti i ukloniti teški leš te ga potom odvukli do mjesta za zbrinjavanje otpada.

Foto: Vigili del Fuoco

Još se utvrđuje radi li se o istoj jedinki koja je krajem ožujka viđena u blizini otoka Grazie. Nije rijetkost da se morske životinje previše približe obali ili čak zalutaju u gradske kanale i rijeke, što često izaziva pažnju javnosti. Slični slučajevi događali su se i drugdje u svijetu. Primjerice, 2019. godine u američkom gradu St. Petersburgu na Floridi četiri dupina, uključujući i dva mladunca, zalutala su u kanal iz kojeg danima nisu mogla pronaći izlaz. Na kraju su spašeni zahvaljujući domišljatoj akciji ljudi koji su formirali “živi lanac” i usmjeravali ih natrag prema otvorenom moru pomoću zvukova i vibracija.

U Francuskoj se 2022. odvijala još dramatičnija situacija kada je arktički beluga kit zalutao u rijeku Seinu. Spasilačke službe pokušale su ga izvući i oporaviti u bazenu s morskom vodom prije povratka u more, no životinja je bila preslaba te je, nažalost, uginula tijekom akcije spašavanja. Godine 2019. jedna morska krava izazvala je uzbunu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini nakon što je završila u lagunskom sustavu Hilton Head Islanda. Životinja, teška gotovo 400 kilograma, uspješno je spašena, rehabilitirana u SeaWorldu u Orlandu i kasnije vraćena u prirodu kroz program ponovnog naseljavanja. Najnoviji slučaj koji još nema konačan ishod odnosi se na grbavog kita po imenu Timmy, koji se od početka ožujka nalazi u Baltičkom moru kod njemačke obale. Unatoč zabrinutosti, kit je i dalje živ, a plan je da ga se pokuša spasiti i prevesti natrag prema otvorenom Atlantiku.