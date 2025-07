Italija uvodi 'alko-lokote' za vozače uhvaćene pijane za volanom

Talijanski vozači ulovljeni u vožnji pod utjecajem alkohola morat će u svoje automobile ugraditi takozvane 'alko-lokote', uređaje koji će sprječavati da se vrate za volan. Riječ je o uređajima koji funkcioniraju slično kao policijski alkotestovi: vozači će morati puhati u cijev ako žele upaliti automobil. Ako su trijezni ili su konzumirali manju količinu alkohola, vozilo će se upaliti. Ako je razina alkohola veća od dopuštenih 0,5 promila, sustav će onemogućiti paljenje automobila.

Vlada talijanske premijerke Giorgie Meloni time želi smanjiti broj prometnih nesreća uzrokovanih vožnjom pod utjecajem alkohola, a novi zakon cilja na višestruke prijestupnike. Godišnje u Italiji u prometu pogine oko tri tisuće ljudi, a uzrok nesreća često je alkohol. Iako je u mediteranskoj zemlji dopušteno voziti s 0,5 promila alkohola u krvi, policijske kontrole nisu dovoljno česte, piše agencija dpa. Vozači ulovljeni s 0,8 promila ili više bit će primorani ugraditi takav uređaj u svoje vozilo na dvije godine otkad im se vrati vozačka dozvola.

Trošak uređaja je oko dvije tisuće eura. Oni ulovljeni s 1,5 ili više promila morat će koristiti 'alko-lokot' duže od tri godine. Ako ih se ulovi u vožnji bez uređaja prijeti im kazna do 638 eura i ponovno oduzimanje vozačke dozvole. Ugradnja uređaja obavljat će se samo u autoriziranim radionicama, no postoje sumnje u to hoće li se moći ugraditi u sva vozila, jer je u Italiji petina njih starija od 20 godina. Stručnjaci upozoravaju da je u takve automobile nemoguće ugraditi 'alko-lokote'.Nekoliko europskih zemalja posljednjih je godina isprobavalo i raspravljalo o takvim uređajima, ali ih nisu zakonski regulirali.Kritičari ističu statistike koje pokazuju da se u zemljama s 'alko-lokotima' broj nesreća povezanih s alkoholom nije značajno smanjio.