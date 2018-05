Turista već sada oko pola milijuna više nego lanjske sezone

Nakon spektakularne 2017. s više od 18 milijuna turista i sto milijuna noćenja, ni ova turistička godina nije počela ništa manje sjajno.

Od 1. siječnja dosad domaće je turističke destinacije posjetilo čak 2,8 milijuna gostiju, gotovo pola milijuna više nego u istom razdoblju prošle godine. Sasvim je izgledno da ćemo se do kraja svibnja moći pohvaliti s time da su prva tri milijuna ovogodišnjih gostiju već premašena. Prošle je godine za to trebalo pričekati još koji tjedan.

Kako god, dosad je i turista i noćenja 17 posto više nego lani u istom razdoblju. Od dosadašnjih ukupno 8,4 milijuna noćenja, najviše, 4,5 milijuna, ostvareno je u hotelima. No, unatoč tome što nismo ni blizu početka ljetne špice, proradili su i zimmer frei te kampovi. U obiteljskom smještaju domaćini su uknjižili 1,5 milijuna noćenja, a u kampovima okruglih milijun noćenja.



– Dosadašnji trendovi turističkog prometa pokazuju da Hrvatska kao turistička destinacija svake godine ostvaruje sve bolje rezultate u predsezoni i posezoni, što je i jedan od ključnih strateških ciljeva našeg turizma. Dodatni je pokazatelj uspješnosti ranija realizacija jednog od ključnih ciljeva strateškog marketinškog plana, a to je ostvarenje milijun novih dolazaka u predsezoni i posezoni do 2020. godine – kaže direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Ova je turistička godina, zasad, najizdašnija za istarske domaćine. Ta je regija, naime, od početka ove godine već zabilježila 2,3 milijuna noćenja.

Slijedi kvarnerska rivijera s 1,28 milijuna noćenja, kojoj za vrat puše Splitsko-dalmatinska županija s 1,27 milijuna noćenja. Turistički domaćini na području Dubrovačko-neretvanske županije registrirali su, pak, milijun noćenja. Uz obalu, dobrim turističkim startom može se pohvaliti i naš glavni grad. Turisti su u Zagrebu, naime, dosad u 2018. ostvarili 730.000 noćenja. Zagreb je još bolje pozicioniran kad se turistički promet gleda po gradovima. Na prvom je mjestu Dubrovnik, Zagreb je drugi, a slijede Rovinj, Poreč i Split.

Zanimljivo je da su u dosadašnjem dijelu godine najviše noćenja ostvarili domaći gosti (1,5 milijuna), a odmah potom slijede turisti koji dominiraju i na razini cijele godine – Nijemci s 1,2 milijuna noćenja. Gosti iz Slovenije ostvarili su 797.000 noćenja, Austrijanci 789.000, a na visoko četvrto mjesto izbili su Britanci s 424.000 noćenja.