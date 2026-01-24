Naši Portali
OPREZ NA CESTAMA

HAK: Moguća poledica na cestama u unutrašnjosti, kolnici skliski na sjevernom Jadranu

snijeg na autocestama
HAK
VL
Autor
Hina
24.01.2026.
u 09:02

HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme

Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, a kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjevernom Jadranu, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat zbog vozila u kvaru vozi se i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane.

U prekidu je ﻿trajektna linija Lopar-Valbiska﻿﻿.

stanje na cestama

