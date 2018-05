Petrčanci traže izdvajanje - Uplatili tri milijuna kuna, a vraćeno im 400.000

Tražimo izdvajanje iz Turističke zajednice Zadra jer samo prošle godine od tri milijuna kuna prikupljenih od naše članarine i boravišne pristojbe u Petrčane je vraćeno samo 400.000 kuna. Gotovo svi naši novci troše se na zadarski Poluotok, i tako je sve ove godine. Mi smo i DORH-u prijavili izdavanje lažnih računa za fiktivne radove u Petrčanima i tražimo reakciju. Rečeno je ovo na prosvjedu ispred gradske zadarske turističke zajednice predstavnika MO Petrčana.

Petrčancima su u TZ Zadra rekli kako nisu samoodrživi, no oni ističu da su jedino selo s četiri hotela i da su trebali biti što je Opatija Rijeci ili Vodice Šibeniku.

- Mi s mrvicama nismo zadovoljni i predali smo zahtjev za izdvajanjem iz TZ Zadra ministarstvu turizma iz kojeg su rekli da kriteriji postoje, ali da je politika odlučila da nema izdvajanja. Svake godine rastemo, sve vise ljudi i kapaciteta, no nema ulaganje u turističke signalizacije u Petrčane već devet godina. Tražili uređenje plaže, no TZ je odbio, ali su napravili put lokalnom HDZ-ovcu do njive za 30.000 kuna. Preko 90 posto privatnih iznajmljivača je za izdvajanje iz TZ-a Zadra - rekao je predsjednik MO Petrčane Duje Stanišić.

