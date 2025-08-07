Turist prozvao Hrvate zbog lude vožnje, odmah mu uzvratili bez dlake na jeziku: 'Mi imamo svoje trikove'

Jedan turist koji prvi put boravi u Hrvatskoj odlučio je svoje dojmove o prometnoj kulturi podijeliti na Redditu – i odmah je naravno kao i obično kada se spomenu Hrvati i promet, zazvao lavinu komentara. U svojoj objavi turisti, nije navedeno iz koje države, istaknuo je kako je šokiran vožnjom Hrvata.

„Pozdrav svima, prvi put sam u Hrvatskoj i malo sam iznenađen koliko se malo ljudi ovdje pridržava ograničenja brzine. Je li to uobičajeno, ili sam samo imao peh pa sam naišao na krivu ekipu?“, napisao je u objavi. „Bez obzira radi li se o lokalcu ili turistu – primjerice, u malim selima gdje je ograničenje 50 km/h, ljudi redovito voze 80–90. Kad se ja držim ograničenja, osjećam se kao da svi misle da sam idiot. Je li to stvarno normalno ovdje?“

U kasnijoj dopuni objave, dodao je i kako je primijetio da mnogi komentiraju vožnju sporije od dopuštenog: „Ne znam... Ako je ograničenje 90 km/h, ali je cesta u lošem stanju pa ne želim uništiti ovjes – zar to stvarno toliko smeta ljudima? Ili ako vozim sporije po gradu jer sam turist i tražim neko mjesto, zar to nije razumljivo? U svakom slučaju, sigurnije je nego da jurim kroz grad.“

Komentari na njegovu objavu ubrzo su uslijedili – neki su ga branili, drugi objašnjavali hrvatski mentalitet, a treći se osvrnuli na „radar toleranciju“ i opće nepovjerenje u prometni sustav. „Trebaš se držati znakova. Razlog zašto ljudi voze brže je jer poznaju cestu. Nitko te neće smatrati idiotom ako voziš 50 u zoni 50, ali ako voziš 25 u zoni 50, onda da“, objasnio je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Točno. Puno turista vozi daleko ispod ograničenja. Između Omiša i Brela, ograničenje je 70 km/h, ali turisti voze 45–50. Kad sam na motoru iza njih, ljudi doslovno polude.“ Jedan korisnik detaljno je objasnio kako stvari zapravo funkcioniraju na hrvatskim cestama: „Imamo nešto što zovemo ‘radarska tolerancija’ gdje možeš voziti +10 km/h na bilo kojoj brzini ispod 100 km/h, a iznad toga je +10%. Na autocesti, gdje je ograničenje 130 km/h, to znači da te policija neće dirati sve dok ne ideš oko 150. Naše ‘ograničenja’ su totalno glupa. Imaš široku cestu okruženu travom – ograničenje 50. Zašto? Našem pravnom sustavu baš i ne vjerujemo, pa nikoga nije briga i svi voze kako hoće jer nema posljedica. Kamere se aktiviraju puno kasnije, uglavnom tek kad voziš 20–30 km/h iznad.“

Drugi su korisnici potvrdili da lokalci jednostavno poznaju teren: „Samo se turisti strogo drže ograničenja i obično voze barem 20 km/h sporije. Mi domaći znamo gdje su kamere i gdje bi mogla biti policija. Tamo usporimo i nastavimo dalje kao i prije. To je sasvim normalno ponašanje u Hrvatskoj.“

Netko je ironično primijetio: „Ne, nije normalno. Ali zato takvi završe u crnoj kronici i dobiju spomenik pokraj ceste. Drži se ti ograničenja, prijatelju!“ Među komentarima našao se i onaj korisnika koji se predstavio kao Hrvat koji živi u inozemstvu: „Mogu samo reći da Hrvatska pripada Balkanu. Mentalitet je potpuno drugačiji, vrlo nazadan. Prosječan Hrvat će pronaći tisuću razloga zašto ne treba poštovati pravila, a čak će i razumni ljudi početi raditi isto jer se s vremenom počnu osjećati kao budale. Ne očekuj da će te ovdje voditi razum – gotovo uvijek prevladavaju emocije i navike. Nažalost, jedan od najočitijih dokaza tog mentaliteta je promet. Čuvaj se.“