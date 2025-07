Turbulentan let prema Amsterdamu: Zrakoplov preusmjeren, više ozlijeđenih

Dvadeset i pet osoba završilo je u bolnici nakon što je let DL56 zrakoplovne kompanije Delta Air Lines, na relaciji Salt Lake City – Amsterdam, u srijedu navečer zadesila snažna turbulencija, potvrdila je sama kompanija. Zbog ozbiljnosti situacije, zrakoplov je preusmjeren prema Međunarodnoj zračnoj luci Minneapolis–St. Paul, gdje je sigurno sletio nešto prije 20 sati po lokalnom vremenu. Na pisti su ga dočekali vatrogasci i medicinski timovi, koji su ozlijeđenima odmah pružili prvu pomoć. U trenutku incidenta u zrakoplovu tipa Airbus A330-900 nalazilo se 275 putnika i 13 članova posade. Dvadeset i petero putnika prevezeno je u bolnicu radi dodatnih liječničkih pregleda i skrbi.

Iz Delte su zahvalili putnicima i osoblju na pribranosti i brzoj reakciji tijekom incidenta: "Ništa nam nije važnije od sigurnosti naših putnika i zaposlenika. Naše misli su sa svima koji su pogođeni ovim incidentom", poručili su iz kompanije.

Na platformi Flightradar, na društvenoj mreži X, može se vidjeti kako je letjelica tijekom leta nekoliko puta naglo skretala sa zadane putanje.

Delta Air Lines flight #DL56 from Salt Lake City to Amsterdam experienced “significant turbulence” and diverted to Minneapolis. Delta says 25 people on board were taken to local hospitals. https://t.co/6steCqXXYT pic.twitter.com/awql7kVqhA