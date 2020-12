Trut o prijeporima oko Crvenog križa: Teško je, svi su umorni, ali to nije prava slika situacije

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut kazao je u Petrinji da je situacija na terenu i dalje teška, no da sve imaju pod kontrolom te da snage na terenu odrađuju sve što trebaju. Komentirao je i optužbe na račun Crvenog križa koje su se pojavile u javnosti poručivši da to nije prava slika situacije.

- Evo, ovdje je 160 pripadnika Crvenog križa koji zaista rade izvanredan posao, mnogo su tona robe pretovarili preko svojih ruku. To su sve volonteri, uz pomoć vojske i drugih volontera rade taj posao. Teško je, svi su umorni, možda je i došlo do nekakvog diskontinuiteta u međusobnoj komunikaciji, ali mislim da to nije slika situacije, situacija je daleko bolja. Crveni križ je odlična organizacija, oni dobro rade. To je humanitarna organizacija, oni za ovo područje rade po cijeloj Republici Hrvatskoj, a povezani su i međunarodno, tako da kroz njih i dolazi i međunarodna pomoć - kazao je Trut za Dnevnik.hr.

