Trumpu odblokiran Twitter profil: Poručio je kako neće nazočiti Bidenovoj inauguraciji

Nakon što su pristaše Donalda Trumpa upale u Capitol u Washingtonu, zgradu u kojoj se nalaze Kongres i Senat, društvena mreža Twitter zabranila je predsjedniku objavljivanje na 12 sati. On je priliku za novu objavu iskoristio čim mu zabrana prošla te je u kratkom periodu objavio dvije poruke.

"75 milijuna američkih patriota koji su glasali za mene, AMERIKA PRVA i UČINIMO AMERIKU OPET VELIKOM imat će GOLEMI GLAS još dugo. Nitko im neće pokazati nepoštovanje ili ih nepošteno tretirati na bilo koji način!!!", napisao je Trump u prvoj objavi.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!