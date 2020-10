Trumpovi liječnici: Imao je dvije epizode pada zasićenja kisikom, ali stanje mu se nastavlja poboljšavati

Trumpovo stanje nastavlja se "poboljšavati", ali"česti su usponi i padovi", kazao je na današnjoj konferenciji dr. Sean Conley, liječnik predsjednika Trumpa.

- Tijekom svoje bolesti, predsjednik je doživio dvije epizode prolaznih padova u zasićenju kisikom - dodao je.

Zbog toga su mu u terapiju uveli i deksametazon.

Dr. Brian Garibaldi, jedan od liječnika medicinskog tima predsjednika, rekao je da bi predsjednik mogao biti otpušten iz bolnice već sutra te tamo nastaviti liječenje. Otkrio je i da je Trump u subotu popio drugu dozu remdesivira i "danas se osjeća dobro", prenosi CNN.

- Bio je boljih i lošijih trenutaka. Danas nam je plan da jede i pije, da ustane iz kreveta - dodao je Garibaldi.

Stanje u petak

- U petak prijepodne predsjednik je imao visoku temperaturu i zasićenje kisikom prolazno je padalo ispod 94%. Zabrinuo sam se zbog mogućeg brzog napredovanja bolesti pa sam preporučio predsjedniku da pokušamo s dodatnim kisikom. No bio je prilično uporan u tome da mu nije potreban. Nije imao kratak dah, ali je bio umoran, imao je vrućicu i otprilike to je to - kazao je dr. Conley.

Ipak je dobio dodatni kisik i trenutna razina kisika u krvi mu je 98%, dodaju.

Podsjetimo, Trump je na liječenju od Covid-19 u vojnoj bolnici Walter Reed nedaleko od Washingtona od petka. U javnosti su se jučer pojavila proturječna izvješća o njegovom stanju. Danas su iz Bijele kuće potvrditi da je Trump bio gore nego što je isprva bilo rečeno, ali da je predsjednik danas puno bolje.

- Američki predsjednik Donald Trump osjeća se jako dobro i želi se vratiti na posao u Bijelu kuću, ali ostat će u bolnici još neko vrijeme, potvrdio je u nedjelju i savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien.

O'Brien, koji je tijekom ljeta i sam bio zaražen koronavirusom, rekao je da su sedmi i osmi dan bolesti kritični te da liječnici stoga žele biti blizu predsjednika. Dodao je da će Trump kasnije tijekom dana imati briefing o nacionalnoj sigurnosti na daljinu.

Na pitanje razgovara li se o mogućoj zamjeni za Trumpa ako on ne bude mogao obnašati dužnosti, kazao je: „Ne, to nije na stolu u ovom trenutku”. Istaknuo je da se ne želi baviti nagađanjima te dodao: „Imamo planove za sve”.