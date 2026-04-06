Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
45-DNEVNI PRIJEDLOG

Iran potvrdio da razmatra mirovni plan, no Teheran ne prihvaća jednu stvar

A mural depicting Ayatollah Ruhollah Khomeini and Ayatollah Ali Khamenei is reflected in a bookshop window display in Tehran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/19
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
06.04.2026.
u 11:35

Prema prijedlogu, ponovo bi se otvorio Hormuški tjesnac, a sukobljene strane bi imale između 15 i 20 dana da finaliziraju širi sporazum.

Iran neće ponovo otvoriti Hormuški tjesnac u zamjenu za "privremeno primirje", kazao je viši iranski dužnosnik za Reuters u ponedjeljak, dodajući da Teheran smatra da Washington nije spreman za trajan prekid vatre. Dužnosnik je potvrdio da je Iran primio prijedloge za neposredno primirje te da ih razmatra, ali je dodao da Teheran ne prihvaća to da ga se pritišće ne bi li pristao na vremenske rokove i donio odluku.

Okvir za okončanje borbi je sastavio Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tijekom noći, kazao je izvor Reutersa, spominjući pristup od dvije faze s neposrednim primirjem nakon kojeg će doći do sveobuhvatnog sporazuma. Američki portal Axios je u nedjelju objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u sklopu dogovora od dvije faze koji bi mogao dovesti do trajnog kraja rata, citirajući američke, izraelske i regionalne izvore.

Prema prijedlogu, ponovo bi se otvorio Hormuški tjesnac, a sukobljene strane bi imale između 15 i 20 dana da finaliziraju širi sporazum.
Ključne riječi
mirovni sporazum SAD napad na Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 5

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
12:00 06.04.2026.

Kina nije pogođena naftnom krizom jer je 84 posto energetski neovisna, a ostatak potreba pokriva iz raznih izvora, uključujući Rusiju. Iran i zemlje Zaljeva čine samo pet do šest posto kineske opskrbe energijom, a Iran sam doprinosi samo dva do tri posto. Stoga Kina može djelovati iz pozicije snage, a ne iz nužde. Stoga Kina postavlja ultimatume.

A5
a51
12:24 06.04.2026.

SAD uz dosadasnji opseg djelovanja ima raznih raketa presretaca u prosjeku za jos cca 150 dana, prema pesimisticnoj procjeni i 300 dana gledano optimisticno...nakon toga mora posegnuti u strateske rezerve...Izrael ima za jos 30-40 dana, a onda banana...Iran to zna...nije neka osobita tajna...primirje se trazi radi obnove zaliha jer inace idu papa...Iran pregovara sa Rusijom i Kinom oko podrske i o tome ce ovisiti sto ce odluciti...drugim rjecima, Rusi i Kinezi trenutno odlucuju...

Avatar juma
juma
12:06 06.04.2026.

Znači sutra proglašava veličanstvenu, grandioznu pobjedu. Ajde, barem će ubijanje prestati i energetska kriza možda oslabiti. Medjutim, problem nije riješen.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Australian Open
DIRIGENT DIGITALNOG DOBA

Od malog startupa i vizije osobnih računala, do spektakularne korporativne transformacije, oblaka i carstva umjetne inteligencije

Jedna vizija dvojice prijatelja bila je kamen temeljac današnjeg giganta Microsofta. “Gradnju” tvrtke Bill Gates i Paul Allen započeli su u travnju 1975. godine, s misijom da računalo postane sustanar u domu svake obitelji. Pola stoljeća kasnije tvrtka ne samo da je ostvarila tu ambicioznu viziju dvojice tinejdžera, nego je postala moćan, tehnološki div koji drži dirigentsku palicu digitalnog doba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!