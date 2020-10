Trumpov koronakoktel sa steroidima dokaz je najozbiljnije bolesti

Američki predsjednik Donald Trump dobio je koktel medikamenata od steroida, antitijela i lijeka remdesivir, čime je javnost dodatno zaintrigirana za njegov slučaj, odnosno zarazu novim koronavirusom SARS-CoV-2. Sada se postavljaju pitanja o njegovu brzom oporavku ili se barem čini da se doista radi o oporavku. Jer, iako se u početku tvrdilo kako ima samo slabije simptome, poslije je ipak utvrđeno da je imao visoku temperaturu te vrlo kratak dah. Tako primanje u Walter Reed ipak nije bilo samo iz opreza.

Dionice odletjele u nebo

Teško je bilo povjerovati da je dobio takav koktel ako je riječ samo o mjerama opreza. Pri tome je Trump imao koristi i od nekih vlastitih odluka. Primjerice, dobio je remdesivir koji je bio prvi lijek za koji je ovog ljeta potvrđeno da je učinkovit protiv COVID-19, a nakon čega je Trump naložio da Sjedinjene Države otkupe praktično sve dostupne rezerve od američke farmaceutske tvrtke Gilead Sciences koja ga proizvodi. Inicijalno je razvijan za liječenje hepatitisa C, a za brži oporavak od bolesti COVID-19 koristi se u nekoliko zemalja.

Tako, da Trump nije imao težu bolest, teško da bi dobio taj lijek, on ne bi imao smisla ni da je riječ bila o lakšim simptomima. Da se radilo o priličnom pritisku, svjedoči i činjenica da remdesivir još nije do kraja klinički testiran, odnosno odobrava se samo za pacijente s teškim simptomima. A tu je i koktel antitijela, nazvan REGN-COV2, proizvod tvrtke Regeneron, koja tvrdi da ta mješavina dvaju posebno razvijenih antitijela znatno mogu smanjiti titar virusa, što dovodi do smanjenja i ozbiljnosti i trajanja bolesti. Riječ je o eksperimentalnom preparatu za koji je podnesen zahtjev za brzo odobravanje, no koji još nije odobren u Sjedinjenim Državama. No, CNN je objavio zanimljivu informaciju, a to je da Donald Trump ima dionice u Regeneronu, a one su nakon objave o tome da je on dobio koktel antitijela iz te tvrtke – naglo skočile.

Do najviših vrijednosti dionice Regenerona stigle su kada je Trump tvitao kako izlazi iz bolnice u ponedjeljak navečer.

Jedini tretman za Ebolu

Profesor Luka Čičin-Šain s Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu objasnio nam je o kakvom je koktelu riječ.

– U osnovi, on je prvo dobio jedan koktel protutijela, koja neutraliziraju virus tako da se vežu za njega, slično strategiji koju razvijaju moji kolege sa Sveučilišta u Braunschweigu i ja. Ono što je posebno u njihovu pristupu jest da su u tvrtki Regeneron, koja proizvodi ta protutijela, proizveli nekoliko različitih protutijela, koja daju pacijentima u kombinaciji, koktelu. Na taj način pojačavaju učinak protutijela i sprečavaju da dođe do mutacija virusa jer bi virus morao mutirati na više mjesta istovremeno da bi izbjegao da ga sva protutijela u koktelu prepoznaju. Stoga je ovaj pristup sličan prirodnoj imunosti na virus, gdje također imuni odgovor ne ovisi o jednoj vrsti protutijela, već o kombinaciji višestrukih klonova – kazao je hrvatski znanstvenik Luka Čičin-Šain.

– Trump je dobio dobar koktel, kombinaciju dva antitijela, jedno sintetičko koje je razvijeno u miševima kao pokusnim životinjama i onda podešeno za ljudsku upotrebu, a drugo od osobe koja je razvila posebno uspješno neutralizirajuće antitjelo protiv SARS-CoV-2. Dakle, ta kombinacija trebala bi biti još uspješnija i “čistija” verzija tretmana s plazmom osobe koja je prebolila COVID-19, a već i takav tretman je jako uspješan. Takav tretman je jedna od jedinih opcija kod ljudi koji se zaraze izuzetno opasanim Ebola virusom – kazao je Nenad Ban, profesor molekularne biologije na Švicarskom federalnom tehnološkom institutu (ETH) u Zürichu dodajući kako Dobio je sve što se može dobiti, a što nitko drugi ne bi dobio: eksperimentalni koktel antitjela, remdesivir, steroid dexamethasone, cink, aspirin, vitamine…