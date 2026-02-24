Naši Portali
ZBOG PROMETNE NESREĆE

FOTO Prometni kolaps na A3: Veliki zastoj teretnih vozila, kolona kilometarska

VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 15:05

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja

Prema informacijama Hrvatski autoklub (HAK), na autocesti A3 u smjeru graničnog prijelaza Bregana došlo je do prometnih poteškoća zbog prometne nesreće i pojačanog prometa teretnih vozila. Prometna nesreća dogodila se na 3. kilometru i 200 metara autoceste, između čvorova Sveta Nedelja i Samobor, na kolniku u smjeru Bregana. Promet se na tom dijelu vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Istodobno, zbog pojačanog priljeva teretnih vozila kod čvora naplate cestarine Bregana, stvorila se kolona duga oko četiri kilometra u smjeru granice. Prema posljednjim informacijama, kolona se i dalje povećava.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja.
Ključne riječi
kolona Bregana gužve HAK

