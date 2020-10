Zaražena i Trumpova glasnogovornica. Oglasila se i Melania: Dobro sam, odmaram se

Glasnogovornica Bijele kuće, Kayleigh McEnany, testirana je i pozitivna na Covid-19, tri dana nakon hospitalizacije američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Nakon što sam svakog dana od četvrtka sustavno bila negativna nakon testiranja na covid-19, u ponedjeljak sam pozitivna, ali bez simptoma", napisala je na Twiteru i precizirala da odlazi u karantenu.

Virus je nakon predsjednika, njegove supruge Melanie, njegove bliske savjetnice Hope Hicks i nekoliko drugih članova njegove ekipe, zahvatio i Kayleigh McEnany koja je na prestižnoj poziciji tajnice za tisak Bijele kuće.

To je objavljeno tri dana nakon kakofonske objave o zdravstvenom stanju američkog predsjednika, što je dodatno pojačalo utisak da Bijela kuća nije poduzela sve mjere protiv epidemije. Kayleigh McEnany je više puta posljednjih dana bez maske brifirala novinare u Bijeloj kući.

Melanija Trump na Twitteru je poručila da je dobro i da će nastaviti odmarati doma. Rekla je kako moli za sve koji imaju koronavirus ili čiji je član obitelji zaražen, a zahvalila se i cijelom osoblju koje se brinulo za nju.

