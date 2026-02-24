Širi se popis europskih država u koje se iseljavaju Srbi: Na listi i Hrvatska

Na Facebook stranici Data & Stats objavljena je lista koja pokazuje iseljavanje građana Srbije diljem europskih zemalja, odražavajući dugotrajne radne migracije, povijesne veze i regionalnu mobilnost unutar Europe. Kako stoji na stranici podaci su temeljeni na Eurostatu iz 2021.godinu. Prema podacima Njemačka je prvi odabor Srba u Europi, koja je ugostila skoro 269.000 stanovnika rođenih u Srbiji. Austrija je na drugom mjestu s preko 141.000 stanovnika.

Potom slijede Francuska i Švicarska, s oko 84.800 odnosno 67.400 stanovnika rođenih u Srbiji. I Hrvatska je obuhvaćena u ovoj statistici s 40.074 stanovnika. Italija je takođe novi dom značajnom broju Srba, a to sve odražava geografsku blizinu i povijesne veze. Državljana Srbije ima u Mađarskoj, Sloveniji, Češkoj i Slovačkoj. Zemlje poput Španjolske, Grčke, Portugala, Malte, Cipra i Irske registriraju relativno manji broj Srba koji su tu potražili svoj dom. Njemačka i Austrija prema ovim podacima su glavna odredišta, potom Francuska, Švicarska, kao i susjedne države.