Bliži se rok: Mnogi će dobiti povrat poreza, ali samo ako naprave jednu stvar na vrijeme

Kraj veljače svake godine donosi važan rok za porezne obveznike. Za poreznu godinu 2025. prijave se podnose do 2. ožujka 2026., jer 28. veljače pada na neradni dan. Ključno je razlikovati obvezno podnošenje Obrasca DOH od dobrovoljnog zahtjeva putem Obrasca ZPP-DOH, koji mnogima može donijeti povrat poreza.

Obrazac DOH obvezni su predati obrtnici i druge osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi te građani kojima Porezna uprava naknadno utvrdi obvezu doplate poreza. Prijava se podnosi isključivo elektronički putem sustava ePorezna, a nepodnošenje u roku može rezultirati novčanim kaznama.

Većina zaposlenika i umirovljenika obuhvaćena je posebnim postupkom utvrđivanja poreza, što znači da Porezna uprava automatski izrađuje godišnji obračun na temelju podataka koje ima. Građani u tom slučaju ne moraju podnositi prijavu, a privremeno porezno rješenje dobivaju do 30. lipnja.

Ipak, mnogima se isplati podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi ostvarili dodatne olakšice, primjerice za uzdržavane članove obitelji, invalidnost, darovanja, dopunsko zdravstveno ili dobrovoljno mirovinsko osiguranje. Ako se taj zahtjev ne podnese na vrijeme, nema kazne, ali se gubi mogućnost povrata poreza. Isplate povrata u pravilu počinju u svibnju i traju tijekom ljeta, ovisno o obradi podataka. Zato je prije isteka roka preporučljivo provjeriti postoji li pravo na dodatne olakšice i na vrijeme podnijeti zahtjev.