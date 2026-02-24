Svaki peti tinejdžer vidi neželjene seksualne sadržaje na Instagramu

Gotovo svaki peti korisnik u dobi od 13 do 15 godina prijavio je tvrtki Meta Platforms da je na Instagram vidio golotinju ili seksualno eksplicitne sadržaje koje nije želio gledati, proizlazi iz sudskog podneska u SAD-u. Dokument je 20. veljače objavljen u sklopu savezne tužbe u Kaliforniji, a sadrži dijelove iskaza čelnika Instagrama Adam Mosseri iz ožujka 2025. godine.

U drugom internom dokumentu, također objavljenom u postupku, Metin istraživač još je 2021. preporučio da se kompanija snažnije usmjeri na tinejdžere jer su oni “katalizatori” unutar kućanstva te utječu na to kako mlađa braća, sestre i roditelji koriste aplikaciju. “Ako želimo privući i zadržati nove korisnike, moramo prepoznati utjecaj tinejdžera u obitelji”, navodi se u memorandumu od 20. siječnja 2021., prenosi Reuters.

Meta, vlasnica Facebooka i Instagrama, suočena je s optužbama da njezini proizvodi štete mladima. U SAD-u su pokrenute tisuće tužbi u kojima se tvrdi da su platforme dizajnirane tako da potiču ovisnost i pridonose krizi mentalnog zdravlja maloljetnika.

Podatak o eksplicitnim sadržajima temelji se na anketi korisnika iz 2021., a ne na analizi samih objava, istaknuo je glasnogovornik Andy Stone. Oko osam posto ispitanika iste dobi navelo je i da su na Instagramu vidjeli samoozljeđivanje ili prijetnje samoubojstvom. Većina spornih sadržaja, prema Mosseriju, dijelila se putem privatnih poruka, pri čemu tvrtka mora voditi računa o zaštiti privatnosti korisnika. Meta je krajem 2025. najavila uklanjanje golotinje i eksplicitnih sadržaja za maloljetne korisnike, uključujući i one generirane umjetnom inteligencijom, uz iznimke za medicinske i edukativne svrhe.