Hrvatski Infobip u ključnom savezu s ESA-om

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip udružila se s Europskom svemirskom agencijom (ESA) kako bi unaprijedila sustav obavještavanja o mogućim udarima asteroida. Suradnja uključuje korištenje Infobipovih Voice API rješenja koja omogućuju automatske telefonske pozive u stvarnom vremenu prilikom detekcije potencijalne prijetnje. Time se značajno ubrzava komunikacija i omogućuje brže donošenje odluka u kritičnim situacijama.

Praćenje i analiza putanja asteroida, osobito onih koji se približavaju Zemlji, iznimno su važni i vremenski osjetljivi procesi. Povijest pokazuje koliko posljedice udara mogu biti ozbiljne, zbog čega je ključno pravodobno identificirati i proučiti potencijalno opasne objekte. Do sada se osoblje ESA-e o takvim događajima obavještavalo putem e-pošte, što je moglo uzrokovati kašnjenja ako primatelji nisu bili dostupni.

Integracijom glasovnih poziva u sustav Meerkat Asteroid Guard omogućeno je trenutačno upozoravanje, neovisno o lokaciji i dobu dana. Tijekom testne faze sustav je pokazao stopostotnu učinkovitost u primjenjivim slučajevima, a upozorenja na dva predviđena udara poslana su unutar pet minuta od njihova otkrivanja. Iako objekti nisu prouzročili štetu jer su bili malih dimenzija, stručnjaci su uspjeli prikupiti vrijedne znanstvene podatke.

Predstavnici obje organizacije istaknuli su kako je riječ o važnom iskoraku u području planetarne obrane. „Infobipova platforma izgrađena je kako bi osigurala da kritične komunikacije stignu do primatelja bez odgode. Omogućavanjem primanja trenutačnih glasovnih poziva pomažemo ESA-i donositi brže odluke u trenucima kada je svaka sekunda važna. Ovo partnerstvo pokazuje kako mobilna tehnologija i aplikacije za trenutačno slanje poruka mogu podržati znanstvene ciljeve i zaštitu planeta“, izjavio je Mirza Hadžić, direktor prodaje za Europu u Infobipu.