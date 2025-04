Trumpizam i muskizam okupirali su SAD, jesu li i cijeli svijet?

Donald Trump i Elon Musk nastavit će tlačiti slobodni svjetski poredak ucjenama, regresijom, manipulacijama i prijetnjama na svim stazama koje su se nekada zvale demokratskim i slobodnim Zapadom, navodi stručnjak za energetiku i infrastrukturne projekte u energetici Đuro Božanović u svojoj analizi u svjetlu aktualnog američkog trgovinskog rata s Kinom i ostatkom svijeta. Prema njegovim riječima, vidljivo je da je Wall Street počeo pokazivati negativne parametre padova dionica nakon zadnjih Trumpovih odluka koje su uzdrmale američko i svjetsko tržište uvođenjem općih carinskih pristojbi prema Kanadi, Kini, Meksiku i EU.

- Masovnim povlačenjem investicijskog kapitala usljed pada S&P-indeksacije za 500 bodova u protuvrijednosti 4 bilijuna dolara, postavlja se pitanje kome je naštetila odluka, a kome uistinu pomogla tim nesmotrenim donošenjem i njenom provedbom? Sve više mi se čini da takav pristup čak nije nesmotreno vođenje političkog 'silovanja' gospodarstva, već da je to osmišljeno za pojedince kojima je premalo ono u čemu su do sada uživali – kaže Božanović.

Energetski stručnjak i ranije je naglašavao da prljavi krupni kapital nema nikakvu čast i obzir prema bilo kome. Političke logike sadašnje američke administracije ravne su, slikovito se izražava, procjenama jednostaničnih organizama u početnom stadiju evolucije. Padom vrijednosti burzovnog trgovanja kapitalom netko se, tvrdi, poigrava sa zdravorazumskim ekonomskim smjernicama diljem svijeta, jer krupni kapital stečen na nezdravim korijenima poznaje samo pohlepnu želju za profitom i vodi ga isključivo interes. Stagflation je, ističe, najnoviji američki političko-gospodarski izričaj prilikom kojeg državi ciljano pada životni standard padom BDP-a uz enorman rast cijena.

- Ovako značajni burzovni padovi mogu biti posljedica političke neodgovornosti ili gospodarske bahatosti. S obzirom da je krupni kapital taj koji upravlja politčkim strukturama, nije isključeno da je nekome u cilju srušiti kratkoročno vrijednosti dionica na tržištu te kroz različite promišljene mehanizme nakon jeftinog preuzimanja i nekog vremena ponovno postaviti iste te dionice na realne finacijske vrijednosti i nadalje s njima trgovati. Takav pristup uopće me ne bi iznenadio, jer njime ulagači prestaju vjerovati u budućnost i vrijednost dionica, a to je prilika za one kojima je cilj ostvariti dodatne pakete za jeftinu cijenu, odnosno uzeti natrag za jeftine novce ono što su isti ti skupo prodali – ističe Božanović.

Prema Božanovićevim riječima, ovaj scenarij je vrlo izgledan kada se radi o poduzećima kojima upravljaju svjetski močnici, a kojima se sustav ne može ili ne želi suprostaviti. On tvrdi da trenutno najmoćniji čovjek SAD-a nije predsjednik Trump, koji predstavlja samo tzv. ventrilokvizam (eng. riječ za trbuhozborstvo), svojevrsni alter ego Elona Muska. Štoviše, uvjeren je da je najmoćniji čovjek SAD-a, koji postavlja gospodarske direktive sukladno vlastitim potrebama i vlastitom prosperitetu, upravo Musk. Ipak, ne slaže se s ocjenom da je Musk ujedno i najveći moćnik cijelog svijeta.

Božanović tvrdi da SAD po svojim gospodarskim pokazateljima, demografskim karakteristikama i smjernicama razvojnih globalističkih politika odavno nije najmoćnija zemlja svijeta, iako nam svojim holivudskim propagandnim umijećem desetljećima ispiru mozak tom makroekonomskom tezom. U tom lažnom uvjeravanju punom obmane i šarolikih istina do sada su, priznaje, bili jako dobri. Najveća organiziranost i snaga najzlatnije američke savezne države Kalifornije vidjela se, kaže, tijekom strahota i razaranja Los Angelesa. Okolica Hollywooda koji nas već desetljećima truje i kontaminira nam mozak zorno je predočila koliko je takav svjetonazor trajan, sustavan i temeljit. Na isti način američka novovalna MAGA-ideologija svakim danom tone u bezdan uključujući i taj famozni Hollywood - tvornicu snova američke svemoći i superljudi.

- Višedesetljetnim ispiranjem mozga ne samo svome narodu nego cijelome svijetu, a posebno Europi, zahvalnoj Europi koja se digla američkim Marshallovim planom s kraja 40-ih i početkom 50-ih godina prošlog stoljeća, stječe se dojam da Amerika putem Trump/Musk administracije želi na ovaj ili onaj način povratiti sve svoje dugove ili sredstva uložena u zemlje svijeta. Posebno je Europska unija povjerovala da se radi o zemlji snova, izuzetne demokracije, zaštitnice ljudskih prava i sloboda. Svi smo priželjkivali ostvarenje nesputanog američkog sna, ali ispod te fasade krije se zapravo ili se krila noćna mora – upozorava Božanović.

Tu se vraća na, po vlastitoj procjeni, trenutno najmoćnijeg čovjeka te zemlje snova (DreamLand) ili noćnih mora kao što je njegov život. Život Elona Muska je, tvrdi, zgrtanje kapitala, rušenje postojećih društvenih i gospodarskih normi te preinaka čistog kapitala u prljavi. Stroj za zgrtanje Muskovog bogatstva, njegova poznata tvrtka nastala pod krinkom, za njega prijevarom stoljeća, zelenom energijom, ima velikih strukturnih problema. Tehnologija koju propagira i prodaje već godinama se, tvrdi, pokazuje neučinkovitom i zastarjelom, a pristup zelenoj energiji i klimatskim promjenama od vodećih ljudi SAD-a već je poznat.

Iako je puno kasnije krenula s razvojem električnih automobila, njemačka i ostala europska autoindustrija je komercijalno i tehnološki nadrasla sve američke konkurente, tvrdi Božanović. Čak i kineska tehnologija velikim koracima grabi naprijed i vrlo brzo će doći trenutak kada će im američka elektroautomobilska industrija „gledati u leđa“. Ostale Muskove tvrtke ne vrijedi, kaže, ni spominjati. Stvorene su kao propagandni trik kako bi se zgrtao novac i stvarao tzv. filthy dirty money. On podsjeća kako se gotovo svako lansiranje Muskovih šatlova u svemir završi u raspadnutim komadima eksplozijom te upozorava kako bismo takvim pristupom uskoro mogli svjedočiti i "eksploziji“ gospodarstva, ujedno i standarda građana SAD-a, što može ostaviti duboke posljedice u toj zemlji.

- Musk propagira projekt osvajanja Marsa, pa i šire. U svim njegovim poslovnim poduhvatima i potezima se stvaraju se ogromni ekstremni gubici i svi njegovi poduhvati galopiraju prema krahu. Na tome putu bi ga izdašno trebao podučiti njegov veliki prijatelj Trump. Podaci govore da je Donald Trump već četiri puta doživio bankrot. No jedan drugoga su očito podučili kako se spasiti bankrota. Trump je Musku znao udijeliti savjet kako se novim zaduživanjem izvući. Prilikom bankrota svaki put bi, kada bi u njega upao, uzimao kredite, ali ne s ciljem da ih kao svaki normalan gospodarstvenik vrati, nego upravo obrnuto - analizira energetski stručnjak.

Božanović navodi kako je Musku u ovom trenutku prijeko potreban novac kako bi zakrpao rupe na krovu svoga poslovnog carstva koje podsjećaju na rupe u Titaniku. Uvođenjem tzv. provladinih programa poput sveobuhvatnog administrativnog programa, ukidanja, kontrole i revizije DOGE on želi na elegantan način utjecati na američki državni proračun, odnosno želi izdominirati Trumpom radi svojih proračunatih financijskih ciljeva i, kako je već spomenuo, preuzeti posrnulo poslovanje s dionicama. Božanović se pita tko danas u svijetu raspolaže enormnim količinama novca, koje banke ili kreditne institucije? Vjerojatno, kaže, one koje su godinama pod sankcijama ili nemaju otvorena vrata tržištu za plasman svojih proizvoda, konkretno novca. Njima su puna skladišta proizvoda, a prvi tko ih želi koristiti su gore spomenuti.

U igri su naravno velike ruske banke koje su sve samo ne poslovno nezavisne te koje kontrolira ruska politika. Sukladno tome, iz toga i jesu proizašle političke igre trgovine tuđim teritorijem, ukrajinskim državnim teritorijem. Iako su u njegovom fokusu prvenstveno gospodarske manipulacije i funkcioniranje krupnog kapitala i premda u svojim analizama ne želi ulaziti u političku prošlost, sadašnjost i budućnost, Božanović se ipak nakratko osvrnuo i na politički dio.

- Svjedoci smo pregovora između SAD-a koji nije vojna strana u sukobu i Rusije, a bez Ukrajine, o teritorijalnim i tko zna kakvim još ustupcima Vladimiru Putinu. No ne može se ne primijetiti da nitko ne zna kakve ukupne koristi će imati Ukrajina od tih „mirovnih pregovora“, gdje su interesi SAD-a i što se sve Rusiji pušta ili popušta oko teritorija. Postavlja se pitanje da li je teritorij Ukrajine koji želi Rusija upravo cijena kredita koji su Amerikanci, tj. Musk i Trump uzeli sankcioniranjem ruskih banaka kako bi financirali svoje sumnjive i na propast osuđene tehnološke i gospodarske projekte ili kolateral kojim bi se spasila ili pak proširila njihova poslovna carstva? - pita se Božanović.

Prodajom tuđeg teritorija otvara se, kaže, Pandorina kutija koja sve više podsjeća na Münchenski sporazum iz 1938. godine, kada se nešto vrlo slično dogodilo na račun tadašnje Čehoslovačke koju se također u ono doba ništa nije pitalo. Nije bila za stolom kao ni Ukrajina sada. Božanović sumnja kako je taj opasan presedan možda uvertira za priznavanje okupiranih područja Gaze kao sastavnog dijela države Izrael. Posebno jer je Trump dao izjavu kako ima plan raseliti palestinsko stanovništvo te na mjestu ruševina koje su masovnim uništenjem prouzročili Izraelci sagraditi luksuzne nekretnine, a poznato je da je Core Business Donalda Trumpa upravo nekretninski biznis. Zanimljivo će biti pratiti kojim kapitalom, kojim garancijama i kojim bankama će se slični projekti financirati. Financijski će se tokovi možda i otkriti, ali i dalje samo kao jedinke, jer o tome nitko neće pisati, možda samo povijest, smatra Božanović. Zaključno, energetski stručnjak postavlja pitanje što nam sve ovo govori?

- Donald Trump i Elon Musk nastavljaju i nastavit će tlačiti slobodni svjetski poredak ucjenama, regresijom, manipulacijama i prijetnjama na svim stazama koje su se nekada zvale demokratskim i slobodnim Zapadom. Želim vjerovati da je to samo trenutak američke noćne more iz koje će izaći sam američki narod i uspjeti se othrvati ovim tehnokracijskim gospodarskim zvijerima u likovima dvojice "državotvornih" političara. U svemu će i dalje igrati krunsku ulogu igrati zgrtanje i otimačina krupnog prljavog kapitala, no ono što se ipak može spriječiti jest njegovo bjesomučno širenje. Hoće li SAD i svijet osvijestiti te činjenice, ostaje nam za vidjeti – zaključio je Božanović.