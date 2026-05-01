Orban najavio 'otpor protiv uništenja onoga što smo izgradili'

Kada je Viktor Orban 2002. godine prvi put smijenjen s vlasti, doživio je duboku osobnu krizu. Tadašnji tijesni poraz komentirao je riječima: „Domovina ne može biti u oporbi!" Drugim riječima: samo Orban i njegova stranka, prema tom shvaćanju, mogu zaista zastupati interese mađarske nacije – on je njezin jedini legitimni predstavnik. Ta se rečenica duboko urezala u svijest javnosti u Mađarskoj, piše Deutsche Welle. Iskustvo iz 2002. godine navelo je Orbana da od 2010. godine, uz dvotrećinsku većinu, izgradi svoj „poredak nacionalne suradnje" (NER), koji je trebao ubuduće spriječiti scenarij poput onoga iz 2002. Pri tome nije samo prilagodio izborni sustav svojoj stranci Fidesz. Radi očuvanja vlasti stvorio je i razgranat klijentalistički sustav, aparat za nadzor i ogromnu propagandnu mašineriju. Tijekom 16 godina taj mu je sustav pomagao ostati na vlasti.

Zbog toga je sadašnji poraz stranke Fidesz za Orbana do izborne večeri 12. travnja bio praktički nezamisliv. Međutim, taj je poraz bio toliko razoran da je Orban, za razliku od ponašanja prije 24 godine, u početku djelovao gotovo bez riječi, a dijelom i kao slomljen čovjek koji više ne razumije svijet. Orban se najprije danima povukao iz javnosti. Zatim je u jednom intervjuu – do sada jedinom opširnom nakon izbora – za njemu blizak YouTube kanal Patrióta govorio o „boli i praznini" koji su ga ispunjavali. Istovremeno je najavio „otpor protiv uništenja onoga što smo izgradili". Greške njegove vlade? Da – nažalost, nije privedeno kraju proširenje nuklearne elektrane Paks, koje je bilo planirano uz rusku pomoć. Novinarki koja ga je intervjuirala, inače pristaši Orbana, vidno je ponestalo riječi.

Što će sada biti s Orbanom i njegovim sustavom građenim tijekom 16 godina? Ima li dugogodišnji autokrat još šanse ostati u politici? Ili je njegova karijera završena? Planira li bijeg, kako glasine tvrde? Što će biti s njegovom strankom Fidesz, u potpunosti prilagođenoj njemu? Što s njegovom obiteljskom dinastijom koja je stekla ogromno bogatstvo, što s oligarsima i desecima tisuća dobro plaćenih korisnika njegova poretka? To su pitanja koja trenutno postavlja mađarska javnost. Mnogi mediji u zemlji bez daha izvještavaju o svakoj, pa i najmanjoj izjavi Orbana i njegovih stranačkih kolega, o svakom, pa i najmanjem potezu njegovih oligarha i miljenika, kako bi dobili odgovore. Nakon 16 godina Orbanove vladavine to pokazuje koliko su se mnogi Mađari godinama osjećali kao taoci i koliko je velika žeđ za obračunom i promjenom sustava.

Odlazeći premijer zasad javno ne pokazuje kajanje i odbija na bilo koji način položiti račun za korupciju i zloupotrebu vlasti u svojem sustavu. Što se tiče njegove osobne budućnosti, u predizbornoj je kampanji najavio kako će ostati zastupnik do mirovine, ali da će u slučaju izbornog poraza podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Fidesza – pri čemu je pitanja o mogućem porazu redovito odbacivao uz ironičan ton. Sada se vjerojatno događa suprotno. Orban se odrekao zastupničkog mandata. Svoju ostavku na mjesto predsjednika Fidesza, međutim, nije objavio, ali ju je ponudio stranci – ne bez naglašavanja kako je „spreman za zajednicu" ako ga ona pozove. U lipnju bi stranački kongres trebao odlučiti o njegovu predsjedanju Fideszom.

Dilema je u tome što bi se bez njega stranka raspala, jer je potpuno usredotočena na Orbana. S njim, međutim, izvan svojeg malog jezgra birača, ostaje obilježena kao korumpirana autokratska stranka. Sam je Orban svoje planove za budućnost izrazio na semantički dojmljiv način u video-poruci na Facebooku: „Sada nisam potreban u parlamentu, već u reorganizaciji nacionalne strane." Mnogi mađarski promatrači u tome i dalje vide dugogodišnji Orbanov narativ prema kojemu dio Mađara koji on predvodi pripada naciji, a svi ostali ne. Gestu vraćanja zastupničkog mandata mnogi ocjenjuju kao mješavinu bijega od odgovornosti i težnje prema dominaciji. Orban vjerojatno ne želi trpjeti poniženje da kao zastupnik u parlamentu sluša kritike na svoj račun i na račun svojeg sustava. Istovremeno, očito smatra kako je ispod njegova dostojanstva biti običan zastupnik.

U cjelini, kako je primjerice prognozirao politolog Daniel Rona na portalu Telex, Orban će najprije pričekati razvoj događaja u narednim mjesecima kako bi odlučio o svojoj političkoj i osobnoj budućnosti. Da Orban razmatra bijeg u Sjedinjene Američke Države kako bi tamo zatražio azil, kako je pisao istraživački novinar Szabolcs Panyi, čini se malo vjerojatnim. Time bi Orban uništio svoje životno djelo, zadao smrtonosan udarac svojoj političkoj zajednici i stranci, a k tome ozbiljno naškodio svojoj obiteljskoj dinastiji.

Njegov otac i mlađi brat, između ostalog, posluju u rudarstvu i građevinskoj industriji i spadaju u najbogatije poduzetnike u zemlji. Međutim, Orbanova najstarija kći Rahel i njegov zet Istvan Tiborcz, također jedan od najbogatijih Mađara, prošle su godine emigrirali u SAD. Protiv Tiborczca je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) više puta vodio istrage jer je dobivao namještene javne natječaje. OLAF je utvrdio nepravilnosti i proslijedio preporuke mađarskim vlastima za povrat sredstava EU-u. U Mađarskoj su postupci potom obustavljeni.

Pomicanja se primjećuju i među Orbanovim oligarsima i miljenicima. Budući premijer Peter Magyar optužio je „Orban-mafiju" prije nekoliko dana kako prebacuje svoje milijarde u inozemstvo i to kako bi izbjegla antikorupcijske istrage i planirani „povrat imovine". Za to zasad za to nema čvrstih dokaza. Ipak, mađarski su mediji proteklih dana izvještavali o brojnim sumnjivim financijskim transakcijama među Orbanovim oligarsima, primjerice kod njegova prijatelja iz djetinjstva i školskih dana Lorinca Meszarosa, vodoinstalatera iz Orbanova rodnog sela Felcsut, koji je već prije nekoliko godina postao najbogatiji čovjek u Mađarskoj.

U međuvremenu, u Orbanovoj stranci i dalje vlada zaprepaštenost zbog izbornog poraza. Odlazeći predsjednik parlamenta Laszlo Kover u tome vidi „trenutačnu pobjedu sotonskih sila", ali dodaje: „Na kraju pobjeda pripada Isusu Kristu." Jedan poznati influencer iz Orbanova tabora, Zsolt Jeszenszky, vjeruje kako je Orban tijekom posjeta Indiji početkom 2025. „nenamjerno počinio idolopoklonstvo" i time „otvorio vrata zlim duhovima u svoj život". Drugi političari Fidesza smatraju da su „krpelji" – misli se na oportunističke profitere Orbanova sustava – uzrokovali izborni poraz. No dva ključna pojma dosad nisu spomenuta u potrazi za uzrocima poraza: korupcija i zlouporaba vlasti.