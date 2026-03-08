Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRUMPOV UVJET

Trump zaprijetio Kongresu: 'Ne potpisujem niti jedan zakon dok ovo ne prođe'

Trump speaks to reporters aboard Air Force One
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
08.03.2026.
u 16:02

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati vjeruju da bi određenim biračima uskratio pravo glasa.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je postavio čvrst uvjet za zakon "SAVE America Act", koji je u veljači prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali se suočava s teškom bitkom u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca. "Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno", poručio je Trump, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi.

Ako zakonodavci usvoje neki zakonski prijedlog, a on ne poduzme ništa deset dana dok Kongres zasjeda, mjera postaje zakon i bez njegova potpisa. Zakon "SAVE America" zahtijevao bi dokaz o državljanstvu pri registraciji za glasanje na kongresnim izborima u studenom te bi nametnuo kaznene mjere izbornim dužnosnicima koji registriraju bilo koga bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom. Republikance je uzdrmao niz pobjeda demokrata na izvanrednim izborima, a Trumpove posljednje dvije godine mandata mogle bi postati komplicirane ako demokrati ostvare većinu u Zastupničkom domu.
FOTO Letom iz Rijada vratilo se 123 Hrvata s Bliskog istoka: Suze i zagrljaji
Trump speaks to reporters aboard Air Force One
1/36
Ključne riječi
zakon Zastupnički dom Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ŽENE KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Od Wi-Fija do perilice posuđa: Izumi briljantnih žena koje su, sljedeći svoju viziju, stvorile inovacije bez kojih bi svakodnevica bila nezamisliva

Povijest inovacija često je pisana muškim rukopisom, no iza mnogih tehnologija i predmeta koje danas svakodnevno koristimo, uzimajući ih zdravo za gotovo, od bežičnog interneta i brisača na automobilu, do kompajlera i pancirnih prsluka, stoje genijalne žene. Te inovatorice i vizionarke, prkoseći društvenim normama i zakonskim ograničenjima koja su im nerijetko onemogućavala patentiranje izuma pod vlastitim imenom, promijenile su našu svakodnevicu i svijet.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!