Novi iranski vođa najavljuje osvetu

Trump u očaju traži što bezbolniji izlaz iz rata, ovo je njegov famozni TACO obrazac

Autor
Hassan Haidar Diab
14.03.2026.
u 20:41

Američki investitori sve više raspravljaju o fenomenu TACO – "Trump se uvijek uplaši". Hoće li u stvarnoj vojnoj krizi funkcionirati uobičajena taktika povlačenja?

"Iran neće oklijevati osvetiti se za zločine koje je počinio neprijatelj. Svaka krv našeg naroda bit će osvećena", poručio je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei u svojoj prvoj javnoj izjavi. Khamenei je rekao da je njegova zemlja spriječila pokušaje njezine podjele, dodavši: "Napadnuti smo iz neprijateljskih baza u susjednim zemljama i prisiljeni odgovoriti."

U izjavi, koju je na iranskoj televiziji pročitala spikerica kako ne bi otkrili njegovu lokaciju, Khamenei je rekao: "Vjerujemo u prijateljstvo sa susjednim zemljama, ali prisiljeni smo nastaviti ciljati američke baze u njima", naglasivši da iranske snage ciljaju isključivo američke baze u regiji. Također je istaknuo da Iran "neće oklijevati osvetiti se za zločine koje je počinio neprijatelj, posebno za masakr u školi Minab". U jeku sve većih napetosti na Bliskom istoku Khamenei je i poručio da je Iran "spriječio pokušaje podjele zemlje" i optužio SAD da iz svojih baza u regiji napada Iran. U poruci snažnog ratnog tona upozorio je da će Iran nastaviti gađati američke vojne objekte u susjednim državama sve dok, kako tvrdi, iz njih dolaze napadi na iranski teritorij. Istodobno je pozvao države regije da zatvore američke baze i poručio da Teheran želi prijateljske odnose sa susjedima, ali da neće odustati od osvete za ubijene Irance.

Mojtaba Khamenei Bliski istok rat Iran Trump

JO
Joseph1
21:19 14.03.2026.

Molim??? ako su Ameri očajni, što su Iranci? Jel to neka z..ebancija ili?

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
21:37 14.03.2026.

Donald Trump kao američki nevini vitez radi sve sukladno sa tom takozvanom domoljubnom kulturom jer neda ni milimetra, ostaje svoj na svome i ima SAD...

PO
potrebi
21:46 14.03.2026.

Hassanovo navijanje za njegove teroriste. Amer i Izraelac rokaju islamiste dok ti teroristi napadaju iz očaja okolne muslimanske države i nezaštićene civilne brodove. Ovi pamfleti i trebaju biti premium da ih nitko normalan ne vidi.

