SLUČAJEVI KOJI SU POTRESLI SAD

Pronađeno tijelo jedne od misteriozno nestalih osoba: Radila je u nuklearnom laboratoriju

Shooting incident near the White House in Washington
Foto: Kylie Cooper/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Dora Taslak
02.06.2026.
u 10:16

Melissa Casias prijavljena je kao nestala 25. lipnja 2025. godine. Njezino je tijelo pronašao planinar

Pronađeno je tijelo Melisse Casias (54), nestale zaposlenice Nacionalnog laboratorija Los Alamos (LANL), jednog od vodećih istraživačko-razvojnih centara Ministarstva energetike SAD-a. Ona je bila jedna od 11 misteriozno nestalih osoba koje su navodno imale veze s američkim nuklearnim tajnama ili raketnom tehnologijom. Kako piše Fox News, njezino tijelo našao je planinar u šumi u Novom Meksiku. Uz njezine posmrtne ostatke pronađen je i pištolj, no policija ističe kako uzrok i način smrti još nisu utvrđeni. 

Casias je radila u jednom od vodećih američkih centara za nuklearna istraživanja, kao i Anthony Chavez, još jedan zaposlenik koji je misteriozno nestao. Nestanci i smrti su, podsjetimo, privukli i pozornost američkog predsjednika Donalda Trumpa te potaknuli istragu Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a. Dana 20. travnja, u pismu upućenom ravnatelju FBI-ja Kashu Patelu, Odbor za nadzor naveo je da istražuje "nedavna nepotvrđena javna izvješća“ prema kojima su osobe povezane s "američkim nuklearnim tajnama ili raketnom tehnologijom" posljednjih godina umrle ili nestale.

"Javna izvješća otvaraju pitanja o mogućoj zlokobnoj povezanosti između niza misterioznih smrti i nestanaka koji su započeli 2023. godine“, napisali su predsjednik odbora James Comer i zastupnik Eric Burlison u priopćenju kojim su od saveznih agencija zatražili dodatne informacije.

Casias je prijavljena kao nestala 25. lipnja 2025. godine nakon što nije stigla na posao niti se vratila kući nakon posjeta svojoj kćeri na njezinom radnom mjestu, priopćila je policija. Njezina torba, osobni dokumenti i mobitel ostali su kod kuće, što je pokrenulo istragu nestanka. Vlasti nisu objavile nikakvu povezanost između smrti Melisse Casias i ostalih slučajeva.
SE
Serengeti
10:32 02.06.2026.

Ostavila sve dokumente i mobitel i otišla je planinariti? Tijelo se pojavilo nakon što je pokrenuta akcija na federalnoj razini? U Rusiji ljudi imaju tendenciju pada kroz prozor, a u SAD-u iznenada osjete poziv za planinarenje... 🤣😂

