Trump stigao u New York, policija postavila barikade. Pristaše ga dočekale: 'Naša ga država treba'

Bivši američki predsjednik Donald Trump došao je u ponedjeljak privatnim zrakoplovom u New York iz Floride kako bi se suočio s optužbama da je novcem iz prve predsjedničke kampanje kupio šutnju porno zvijezde dok se njegovi odvjetnici protive kamerama u sudnici.

I dok suci odlučuju o tome bili bi čitanje optužnice trebalo biti javno prenošeno, o čemu će se znati do kraja ponedjeljka, manja grupa pristaša skandirala je Trumpu ovog poslijepodneva dok je stizao u Trump Tower, a nekolicina ljudi mahala je transparentima s poruka poput: ''Trump je pobijedio'' i ''Uhitite Bidena''. Aktualni američki predsjednik Joe Biden za CNN je poručio kako nije zabrinut zbog potencijalnih nereda koji bi mogli nastati u New Yorku. - Ne, vjerujem je u policiju New Yorka - poručio je.

“Trump is our President, f*ck Joe Biden!”



A Chinese Trump supporter yells as more supporters of the President begin to gather outside of Trump tower. pic.twitter.com/edF066p1Ad — Savanah Hernandez (@sav_says_) April 3, 2023

Trump se u utorak treba predati okružnom tužitelju Manhattana Alvinu Braggu, gdje ću mu vjerojatno uzeti otiske prstiju prije no što se pojavi pred sucem na čitanju optužnice, na kojem će se izjasniti kao nevin. 76-godišnji republikanac Trump, koji želi ponovno postati predsjednik 2024., prvi je bivši američki šef države koji se suočava s kaznenom optužbom.

Trumpov odvjetnik Todd Blanche i drugi njegovi advokati su u ponedjeljak od suda zatražili da ne dopusti snimanje, fotografiranje ili radio prijenos s čitanja optužnice. Odvjetnici su u svom pismu sudu rekli da bi takvo što "pogoršalo atmosferu koja je već gotovo nalik na cirkus što se tiče ovog slučaja" i "umanjilo dostojanstvo i pristojnost postupka i sudnice". Porota u Manhattanu je prije podizanja optužnice čula dokaze o isplati 130.000 dolara pornoglumici Stormy Daniels pred kraj predizborne kampanje za predsjedničke izbore 2016 Daniels je rekla da joj je plaćeno kako bi šutjela o odnosu s Trumpom u hotelu pored jezera Tahoe 2006. Trump poriče da je ikada imao bilo kakav odnos s njom.

'Lov na vještice'

Točke optužnice još uvijek nisu poznate. Trump je rekao da je nevin, a on i njegovi saveznici optužbe prikazuju kao politički motivirane. "LOV NA VJEŠTICE, dok naša nekoć velika zemlja ide kvragu!", napisao je Trump na društvenim mrežama prije nego što je otputovao prema New Yorku.

Trumpova predizborna kampanja prikupila je sedam milijuna dolara u tri dana nakon što su objavljene vijesti o optužnici prošlog četvrtka, rekao je viši savjetnik Jason Miller. Sudski dužnosnik je rekao da je čitanje optužnice predviđeno za 19.15 u utorak (14.15 po lokalnom vremenu). Bivši američki predsjednik će se potom vratiti u Floridu gdje će dati izjavu sa svog imanja Mar-a-Lago u sat i 15 minuta iza ponoći u srijedu (20.15 u utorak po lokalnom vremenu), najavio je njegov ured. Njujorški proces je tek jedna od nekoliko istraga s kojima se Trump suočava. ''Nevjerojatna podrška pružena nam je kilometrima dok idemo prema New Yorku!'', objavio je Eric Trump, sin bivšeg predsjednika na svom Twitteru.

Unbelievable support for miles as we depart to New York! pic.twitter.com/Qa0c2pXBip — Eric Trump (@EricTrump) April 3, 2023

Nema sigurnosne prijetnje

Nekoliko desetaka simpatizera pozdravljalo ga je na floridskoj zračnoj luci noseći zastave i transparente. "Naša ga država treba. On je za Boga, za obitelj i za zemlju", rekla je 65-godišnja Cindy Falco, koja misli da će biti oslobođen optužbi. Sedamdesetjednogodišnji građanin New Yorka Robert Hoatson se ispred Trumpova tornja zapitao "nije li ironično" da Trumpa ni zbog čega drugoga "nisu ulovili, osim zbog plaćanja porno zvijezdi".

"Uvijek sve se sve svodi na najmanje optužbe. Odličan je dan. Nadam se da će proći dobro i da će se s vremenom pokazati da je kriv", dodao je Hoatson. Njujorška policija je tijekom vikenda počela podizati barikade u blizini Trumpovog tornja i zgrade kaznenog suda u Manhattanu, gdje se u utorak očekuju demonstracije. Demokratski gradonačelnik Eric Adams je rekao da nije poznata nikakva sigurnosna prijetnja.

"Kao i uvijek, nećemo dozvoliti nasilje ili vandalizam bilo koje vrste. Ako se nekoga uhvati kako sudjeluje u bilo kakvom činu nasilja, bit će uhićen i smatrat će se odgovornim neovisno o tome tko je", rekao je Adams, posebno spomenuvši republikansku zastupnicu u Kongresu Marjorie Taylor Greene, koja je najavila da će doći na prosvjed.