'VRHOVNI MIROTVORAC'

Trump tvrdi da je okončao šest ratova: Evo što kažu činjenice

19.08.2025.
u 14:10

Američki predsjednik Donald Trump hvali se svojim mirotvornim uspjesima, navodeći da je zaustavio šest velikih sukoba. No, detaljnija analiza njegovih tvrdnji i vlastitih izjava otkriva složeniju, a ponekad i kontradiktornu sliku, osobito u kontekstu pritiska na Ukrajinu.

U jeku pregovora oko rata u Ukrajini, Donald Trump sebe predstavlja kao "vrhovnog mirotvorca", tvrdeći da preferira konačne mirovne sporazume umjesto privremenih primirja. Svoju poziciju potkrepljuje tvrdnjom da je od početka svog mandata okončao šest ratova, poručujući ukrajinskom vodstvu: "Ne mislim da vam treba prekid vatre." No, čini se da Trump u žurbi za postizanjem dogovora u Ukrajini olako zaobilazi istinu, prilagođavajući povijest vlastitim političkim potrebama i agendi koju je dogovorio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Na popisu sukoba za koje Trump i njegova administracija tvrde da su ih riješili nalaze se napetosti između Izraela i Irana, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Kambodže i Tajlanda, Indije i Pakistana, Srbije i Kosova te Egipta i Etiopije. Ipak, tvrdnje o potpunom rješavanju ovih sukoba u najboljem su slučaju uljepšane, a u nekim slučajevima i izravno opovrgnute nastavkom nasilja ili nedostatkom trajnog rješenja. Mnogi od tih sukoba opisani su kao deeskalacije ili posredovanja, a ne kao konačni mirovni sporazumi kojima se Trump sada hvali.

Činjenice na terenu često ne idu u prilog Trumpovim izjavama. Indija je, primjerice, demantirala da je Trump odigrao bilo kakvu ulogu u postizanju prekida vatre s Pakistanom. U DR Kongu se nasilje nastavlja unatoč navodnom dogovoru, dok Egipat i Etiopija još uvijek nemaju sporazum o korijenu svog sukoba – brani na rijeci Nil. Srbija je pak negirala da je ikada imala planove za rat s Kosovom, iako je Trump preuzeo zasluge za njegovo sprječavanje. Više o tome pisao je i The Guardian.

Najveća kontradikcija leži u samim Trumpovim riječima. Dok danas tvrdi da ne sklapa primirja, njegova vlastita evidencija govori drugačije. Nakon izbijanja nasilja između Indije i Pakistana, objavio je: "Sretan sam što mogu objaviti da su se Indija i Pakistan složili oko POTPUNOG I TRENUTNOG PREKIDA VATRE." Slično je pozivao na "zaustavljanje rata i prekid vatre" između Tajlanda i Kambodže te objavio da je između Izraela i Irana dogovoren "potpuni prekid vatre". Medijske kuće poput MSNBC-a objavile su kompilacije njegovih poziva na primirje, što pokazuje da sadašnja retorika služi stvaranju pritiska na Kijev kako bi prihvatio uvjete koji više odgovaraju Putinu.

