Trump ponovno iznenađuje, mijenja strategiju: 'Minerali? To više nije naš prioritet'

Rusija i Ukrajina su se danas međusobno optuživale za kršenje dogovora o pauziranju napada na energetske ciljeve, svega nekoliko sati nakon što su ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Trump , postigli dogovor o usuglašavanju tih mjera. Nakon telefonskog razgovora s Putinom u utorak, Trump je u srijedu razgovarao i s Zelenskijem. "Na dobrom smo putu", poručio je Trump, naglašavajući pozitivan tijek razgovora koji je trajao sat vremena. Bio je to njihov prvi razgovor nakon veljače, kada je održan napeti sastanak u Ovalnom uredu. Prema Trumpovim riječima, cilj razgovora bio je "usklađivanje Rusije i Ukrajine u smislu njihovih zahtjeva i potreba", a istaknuo je važnost razgovora za napredak u rješavanju sukoba.

Iako je Rusija odbila pun 30-dnevni prekid vatre na prijedlog Trumpa, koji je Ukrajina ranije prihvatila, Putin je pristao na pauzu u napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je Zelenskij prihvatio. Međutim, već u srijedu su obje strane izvijestile o novim napadima, čime je dogovoreni prekid vatre postao upitan. Ukrajina je izvijestila o napadima ruskih dronova na bolnice u Sumi, a u Kijevu je ranjen 60-godišnji muškarac. U napadima su oštećeni objekti u Buči i elektroenergetski sustav u Dnjipru. Unatoč napadima, obje strane su uspjele razmijeniti 175 vojnika, a Rusija je oslobodila 22 ranjena Ukrajinca kao gestu dobre volje.

Zelenskij je komentirao da nastavak napada pokazuje da riječi Rusije ne odgovaraju njezinim postupcima te je dodao da Sjedinjene Države trebaju preuzeti nadzor nad bilo kakvim prekidom vatre. "Ako Rusi neće napadati naše objekte, onda mi sigurno nećemo napadati njihove", izjavio je Zelenskij. Njemački ministar obrane Boris Pistorius komentirao je da Putinovo odbijanje Trumpovog prijedloga za potpuni prekid vatre dokazuje da Rusija nije zainteresirana za mir. S druge strane, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani bio je oprezniji, smatrajući da je razgovor Putina i Trumpa "prvi korak" prema pregovorima.

Tijekom press konferencije, Karoline Leavitt iz Sjedinjenih Država komentirala je da je "Sjedinjene Države prošle fazu dogovora o mineralima s Ukrajinom" te da su sada na "mjestu mira, na djelomičnom primirju". Sada smo izašli iz okvira sporazuma o mineralima, rekla je, no nije ponudila više detalja pa je još uvijek nejasno što to zapravo znači. Ovaj komentar dolazi nakon razgovora između Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskijem, te Marka Rubia, američkog državnog tajnika, i Mikea Waltza, savjetnika za nacionalnu sigurnost.

“We are beyond the minerals deal now”



So - it’s been signed? No need to sign it? It no longer matters? Gone away?



And also @WhiteHouse now says “US ownership of nuclear and power plants would be the best protection for that infrastructure”



V interesting pic.twitter.com/HC9XWQRD18