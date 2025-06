Trump otkrio: Razgovarao sam s Putinom, rekao mi je da će morati odgovoriti na ukrajinski napad

Američki predsjednik Donald Trump je danas poslijepodne na svojoj društvenoj mreži Truth Social otkrio da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini i iranskom nuklearnom programu.

„Poziv je trajao otprilike sat i 15 minuta. Raspravljali smo o napadu Ukrajine na ruske zrakoplove na tlu, kao i o raznim drugim napadima koji se odvijaju s obje strane. Bio je to dobar razgovor, ali ne i razgovor koji će odmah dovesti do mira“, napisao je Trump. „Predsjednik Putin je rekao, i to vrlo odlučno, da će morati odgovoriti na nedavni napad na zračne baze,“ dodao je američki predsjednik.

Trump je rekao da su također razgovarali o Iranu i pregovorima oko njegova nuklearnog programa. „Rekao sam predsjedniku Putinu da Iran ne smije imati nuklearno oružje, i po tom pitanju, vjerujem da smo bili suglasni“, napisao je Trump. „Predsjednik Putin je predložio da će sudjelovati u razgovorima s Iranom i da bi mogao možda pomoći da se taj proces brzo privede kraju. Po mom mišljenju, Iran odugovlači s donošenjem odluke o ovom vrlo važnom pitanju, i morat ćemo uskoro dobiti jasan odgovor!“

Ukrajina je jučer objavila da je eksplozivom pogodila most koji povezuje ruski glavni teritorij s okupiranim Krimom, dok je nekoliko dana ranije pokrenula sveobuhvatni napad dronovima na ruske zračne baze.

VIDEO Napad Ukrajinaca na Kerčki most